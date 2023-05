Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno et Plume Latraverse honorés au Gala de la SOCAN

La carrière des légendes de la musique que sont Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno et Plume Latraverse, a été célébrée, dimanche, dans le cadre du 33 e Gala de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

M. Ferland a ainsi reçu le Prix Empreinte pour sa chanson Un peu plus haut, un peu plus loin, lors de la cérémonie tenue à la Cité des arts du cirque, à Montréal.

Mme Reno, qui a d'ailleurs déjà interprété cette chanson de Jean-Pierre Ferland au cours de sa longue carrière, a de son côté obtenu le Prix Hommage, pour l'ensemble de son œuvre.

Et quant à Plume Latraverse, le chansonnier et rockeur à l'immortelle crinière est reparti avec le Prix Excellence.

Un autre grand de la musique d'ici, Paul Piché, a été intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, avec un hommage rendu, pour l'occasion, par Pierre Kwenders, Stéphanie St-Jean et Ingrid St-Pierre.

Du côté des artistes plus contemporains, Roxane Bruneau et Mathieu Brisset, ainsi que le duo Banx & Ranx se sont respectivement mérité les prix Auteur-Compositeur interprète et non-interprète.

Le Prix Compositeur de musique à l'image été remis à deux créateurs exceptionnels : Nathalie Bonin et Cristobal Tapia de Veer, qui ont collectionné les succès et les prix pour leur travail de composition pour le petit et le grand écran au cours des deux dernières années , a aussi précisé la SOCAN par voie de communiqué.

Les producteurs musicaux montréalais Demy & Clipz, entre autres responsables du succès La Corriente de la vedette Bad Bunny, ont également été primés.

Au total, plus de 100 trophées ont été décernés dans 27 catégories.