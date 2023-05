Les Roughriders de la Saskatchewan renouent avec leurs partisans à Regina

Les inconditionnels du Vert et Blanc étaient venus nombreux pour retrouver leur équipe et s'amuser en famille.

Une multitude d'activités étaient prévues pour tous les âges, dont des pratiques de bottés de placement, des séances de maquillage, des jeux et des installations gonflables.

Les visiteurs ont pu profiter de la musique en direct du groupe Dangerous Cheese et rencontrer la mascotte de l'équipe, Gainer the Gopher.

Pour Mark Johnston, l'animateur de foule des matchs au stade Mosaic, le Rider Rally était un moment précieux pour les partisans: Les supporters sont heureux d'être là aussi, et c'est le plus important, ils sont heureux d'être là, ils ont le sourire, ils comptent les jours jusqu'au début de la saison. Je pense donc que c'est une bonne chose pour les supporters.

Les partisans ont pu échanger avec plusieurs joueurs des Roughriders lors d'une séance d'autographes, dont les quarts-arrière Trevor Harris, Mason Fine et Shea Patterson, ainsi que les receveurs Jake Wieneke et Shawn Bane Jr. Ces derniers ont exprimé leur excitation et leur ambition en vue de la nouvelle saison.

Jake Wieneke, s'est dit honoré de faire partie de l’équipe.

Quand on vient ici, tout le monde connaît les Roughriders. Le soutien de toute la ville, et même de toute la province, est incroyable. C'est formidable d'en faire partie et je suis très heureux d'être ici.

Le camp d'entraînement des Roughriders débutera à Saskatoon à partir du 10 mai pour les recrues et du 14 mai pour le camp principal.

Les partisans pourront suivre l'évolution de leur équipe lors du premier match préparatoire à Regina le 27 mai contre les Lions de la Colombie-Britannique, avant le début de la saison régulière à Edmonton le 11 juin.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti