L’Isle-aux-Coudres : les traversées annulées dimanche soir

Le traversier NM Svanoy est à l’arrêt depuis le début de la soirée de dimanche.

La cause? Un de ses câbles s’est empêtré dans l’hélice du traversier, le forçant à l’arrêt complet.

À son arrivée au quai à L’Isle-aux-Coudres, le bateau, en manœuvrant, il y a un câble qui est tombé à l’eau. Le câble a été entraîné et s’est enroulé autour de l’hélice , explique le maire de la municipalité, Christyan Dufour.

Le transport par hélicoptère était assuré, jusqu’à 20h dimanche soir, a indiqué la Société des traversiers du Québec (STQ), par voie de communiqué.

Une mise à jour est prévue, lundi matin, vers 5h. Les services hospitaliers du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont également prévenus, mentionne M. Dufour.

Inquiétude sur l’île

Rien de quoi rassurer Aurélie Savard, citoyenne de L’Isle-aux-Coudres et membre d’un regroupement qui critique le service offert par la STQ.

Les gens sont très inquiets à savoir s’ils vont pouvoir rentrer chez eux, ce soir, et pour la nuit, on ne sait pas ce qu’il va se passer s’il y a une urgence. On est vraiment inquiets. On est en train de revivre le 17 février , se désole-t-elle.

La population s'inquiète du service interrompu. Photo : Courtoisie/ Aurélie Savard

Le 17 février dernier, les activités du navire NM Félix-Antoine-Savard, qui relie L’Isle-aux-Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive, ont été interrompues pendant près de 24 heures.

L’événement de dimanche ravive donc de bien mauvais souvenirs pour Aurélie Savard et ses concitoyens. Le bateau, c’est notre route et on n’en a plus. [...] Plusieurs personnes ne savent pas si, demain, elles vont pouvoir aller travailler. C’est peut-être une autre journée de travail manquée. C’est de l’argent aussi pour les citoyens , craint Aurélie Savard.

De la malchance, dit le maire

Le maire Christyan Dufour se désole de voir les traversiers reliant L’Isle-aux-Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive connaître une fois de plus des problèmes.

On est rendus à bout. On a une badluck au-dessus de L’Isle-aux-Coudres avec les traversiers. On n’est vraiment pas chanceux , a-t-il mentionné à Radio-Canada.

Le maire de L'Isle-aux-Coudres, Christyan Dufour. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

D’ailleurs, mardi soir prochain, une rencontre entre la STQ et des citoyens et citoyennes de l’île est prévue. Une drôle de coïncidence , s’attriste M. Dufour.

C’est certain qu’il va y avoir des questions qui vont être posées, mardi soir , mentionne-t-il.

Des questions, mais aussi un plan clair pour la suite des choses, espère Aurélie Savard. De quoi rassurer la population.

Un plan clair. Un service fiable qui continue, comme on avait avant. On ne comprend pas pourquoi on n’est pas en mesure d’avoir un bateau qui nous mène d’un bord à l’autre. [...] On veut être rassurés. La population se doit d’avoir un service fiable , conclut la résidante.

Avec les informations de Marika Wheeler