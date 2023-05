Le NPD dénonce l’absence de personnel chirurgical dans des hôpitaux de Calgary

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta déplore le maque de personnel chirurgical et les temps d'attente importants dans des hôpitaux de Calgary.

Selon le NPD , des parents ont dû attendre 15 heures mercredi soir aux urgences de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta. Jeudi soir, d'après le parti, l'attente pour entrer aux urgences de l'hôpital South Health Campus était de plus de 12 heures et vendredi soir, il fallait attendre plus de 14 heures pour les urgences du Centre médical Peter Lougheed.

Selon Kathleen Ganley, députée néodémocrate dans Calgary-Mountain View, la pénurie de personnel soignant a provoqué la fermeture partielle de 31 hôpitaux en Alberta, dimanche.

Kathleen Ganley, députée néodémocrate dans Calgary-Mountain View, a affirmé que le plan du NPD albertain mettrait la priorité sur la résolution des problèmes qui touchent le milieu hospitalier. Photo : Graham Ruttan

Elle vise la gestion du secteur de la santé du gouvernement de Danielle Smith. La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est le résultat de quatre années de financement insuffisant , a-t-affirmé.

Des postes non couverts en raison de maladie et de vacances, selon AHS

Selon un porte-parole de Services de santé Alberta (AHS), James Wood, les chirurgies urgentes continuent d'être pratiquées dans tous les hôpitaux de Calgary, selon les besoins, tout comme les chirurgies spécialisées telles que les chirurgies cardiaques ou orthopédiques.

Certains postes de soutien - tels que les résidents en médecine - sont partiellement couverts aux [hôpitaux] Foothills, Peter Lougheed et Rockyview en raison d'absences imprévues (y compris les maladies et les vacances). Nous travaillons activement à pourvoir ces postes , a-t-il écrit dans une déclaration envoyée par courriel.

Une situation qui n'est pas nouvelle

Selon le Dr Tony Gomes, président de la section chirurgie générale de l’Association médicale de l’Alberta, le problème de pénurie de personnel n'est pas nouveau, car la province a du mal à retenir les médecins et les résidents.

Il explique que la crise a d'ailleurs mené des chirurgiens à pratiquer des interventions chirurgicales seuls, sans le soutien de leur équipe.

Les chirurgiens de tous les établissements de Calgary ont été informés cette fin de semaine qu'ils devaient prendre des décisions seuls, sans aucune équipe , a-t-il déploré.

De son côté, l'urgentologue de Calgary Alyssa Morris craint que le manque de personnel mette en péril la santé des patients.

Je pense que les citoyens doivent savoir que leur santé est gravement menacée , a-t-elle déclaré. S'ils ont un problème chirurgical, ils ne peuvent plus s'attendre à une consultation ou à des soins chirurgicaux rapides dans de nombreux établissements de notre très grande ville.

À l'approche des élections provinciales qui auront lieu dans 22 jours, la candidate du NPD Kathleen Ganley a déclaré que son message aux Calgariens est simple : Nous pouvons faire mieux.

Au moment de publier ces lignes, le Parti conservateur uni (PCU) de l'Alberta n'avait pas répondu aux demandes de commentaires de CBC/Radio-Canada.

Avec les informations de Jade Markus