Langue française : le Bloc québécois veut aller plus loin que la CAQ

Lors de leur congrès, les 19, 20 et 21 mai à Drummondville, les militants bloquistes discuteront d’une proposition destinée à mandater l’aile parlementaire du parti d’agir afin que la Loi sur les langues officielles du Canada ne s’applique pas au Québec.

Si cette proposition est retenue, elle ira au-delà de l’entente intervenue entre le gouvernement du Québec et Ottawa sur cette question. En mars dernier, des discussions entre la ministre responsable des langues officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor, et le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, ont permis d’en arriver à un compromis qui fait en sorte que la loi fédérale sera aussi contraignante que la loi québécoise pour les entreprises.

Ce faisant, les négociations entre les libéraux fédéraux et la Coalition avenir Québec ont coupé court au projet du Bloc québécois d'empêcher les entreprises fédérales installées au Québec de se soustraire à la Charte de la langue française.

Quand on a vu qu’il y avait un progrès et une entente avec Québec, on a dit : "On va faire le compromis de soutenir la loi sur les langues officielles" , explique en entrevue à Radio-Canada le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, avant d’ajouter qu' elle est très imparfaite et [que] le fardeau de la preuve reposera sur cette entente entre Québec et Ottawa .

« Nous maintenons et nous insistons : le régime linguistique au Québec ne devrait dépendre que du Québec. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Par ailleurs, la proposition qui sera débattue au congrès suggère d’aller plus loin dans la défense de la langue française. Le Bloc québécois veut se faire la voix des minorités francophones au Canada à Ottawa en s’engageant à promouvoir l’idée selon laquelle la Loi sur les langues officielles devrait avoir pour mandat la protection et la promotion des communautés francophones hors Québec et acadienne.

Premier vote de confiance

À l'instar des troupes libérales de Justin Trudeau, qui ont tenu leur premier congrès depuis la pandémie en fin de semaine dernière, les bloquistes se préparent en vue de leur première grande réunion de famille depuis 2019.

Lors du dernier congrès, Yves François Blanchet venait tout juste d’être nommé chef et le parti était en pleine reconstruction. Depuis, le Bloc québécois a traversé deux élections et le nombre de membres a doublé, passant de 16 000 à 30 000 en quatre ans.

De plus, pour la première fois, Yves-François Blanchet sera soumis à un vote de confiance de ses militants. C’est avec sérénité qu’il se prête à l’exercice : Je sais que ça va assez bien, je n’ai pas non plus d’attente par rapport au chiffre , dit-il.

Même s’il n’y a aucune odeur d’élection, le chef prépare une tournée estivale à travers la province sous le thème À la grandeur du Québec . Et les attaques sont déjà bien acérées, notamment dans le dossier de la langue.

Comme la ministre Joly, qui dit : "Nous allons insister davantage sur le nationalisme québécois", pas parce qu'on y croit, pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on espère faire des gains électoraux. C'est d'un cynisme! lance Yves-François Blanchet.

Dans un discours prononcé devant quelque 3000 militants libéraux vendredi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’est adressée directement aux Québécois en leur disant que ce n’est pas le chef du Bloc québécois qui allait permettre des investissements records pour la protection du français au Québec et à travers le Canada, puisque son parti a déjà annoncé qu’il allait voter contre le dernier budget déposé par les libéraux.