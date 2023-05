Winnipeg en proie à une hausse des vols de vélos : conseils pour se mettre à l’abri

Face à une augmentation constante des vols de bicyclettes à Winnipeg, des spécialistes et la police proposent aux propriétaires de se tourner vers la technologie et l’enregistrement des numéros de série pour se mettre à l’abri des voleurs.

Depuis 2020, les vols de vélo ont connu une hausse de 50 pour cent, et jusqu'à 3000 vols de bicyclettes sont signalés annuellement, selon la police.

Le vol de vélos est un fléau qui touche tous les quartiers de Winnipeg et touche de nombreux cyclistes. Philippe Saint-Cyr en est une victime: J’étais au travail, mon vélo était derrière le travail comme juste barré…J’avais un souper à la maison, je suis sorti dehors pis mon câble était coupé en deux , dit-il

Alors j’ai marché jusqu'à la maison, puis c’est ça on l’a rapporté à la police.

Les vols sont perpétrés même jusque dans les domiciles, comme l’explique la Winnipégoise Véronique Hallett.

On a regardé dans notre garage puis il n'était pas là, puis c’était le vélo de mon petit-fils alors on était un peu désolés… .

Doug Kropla, superviseur chez Woodcock Cycleworks dans le quartier de Saint-Vital à Winnipeg, conseille aux propriétaires de vélos de verrouiller leur vélo avec un ou deux cadenas pour ralentir les voleurs autant que possible .

Il recommande également l'utilisation de la technologie, notamment d'un localisateur discret pour retrouver son vélo en cas de vol.

Nous vendons également un localisateur. Vous connaissez les Air Tags de Apple? Nous vendons un localisateur qui est très discret , souligne-t-il.

Annuellement, 1000 vélos volés sont retrouvés par la police, mais seulement 10% d'entre eux sont retournés à leur propriétaire.

Doug Kropla encourage les propriétaires de vélos à enregistrer le numéro de série de leur vélo auprès de la police pour augmenter leurs chances de récupérer leur vélo volé.

J'encourage les gens à enregistrer le numéro de série de leur vélo avec la police, car la police nous a renvoyé quelques vélos , affirme-t-il.

La police de Winnipeg soutient également cette recommandation et propose un enregistrement pour 7 dollars auprès de la Ville.

En avril 2022, un groupe manitobain de défense des cyclistes a lancé une enquête en ligne pour évaluer si l’enregistrement d’un vélo sur le registre des vélos de Winnipeg était utile en cas de vol ou de perte.

Bike Winnipeg a aussi recommandé aux propriétaires d'utiliser deux antivols, un câble et un antivol en U, et de toujours fixer les deux roues et le cadre à ce qui sert de support au vélo.

Avec les informations de Catherine Moreau