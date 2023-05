Fin de parcours pour le Phoenix

On avait vraiment de bonnes intentions tout au long de la série. Je n'ai jamais senti que les gars n'étaient pas à la bonne place mentalement. On n'a pas été capables de capitaliser lors de moments importants dans les quatre derniers matchs , a indiqué l'entraîneur-chef et directeur général du Phoenix, Stéphane Julien.

« C'est dur à expliquer. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Pour un quatrième match de suite, les Mooseheads ont été les premiers à marquer. L'attaquant Josh Lawrence a profité d'une brèche en contre-attaque pour contourner le filet et surprendre le gardien sherbrookois, Samuel St-Hilaire. Il s'agissait de son 9e but du bal printanier.

On a été soudés, on y croyait à l'intérieur de notre vestiaire. C'est ça qui est important. C'est une belle opportunité, ce qu'on a vécu contre Sherbrooke, d'avoir plus d'expérience en séries. C'était un match âprement disputé. Le Phoenix a tout lancé, donc c'était une bonne manière de voir le caractère de notre groupe , a observé le pilote des Mooseheads, Sylvain Favreau.

Celui qui a laissé la plus grosse empreinte sur ce match, c'est le cerbère des visiteurs, Mathis Rousseau. Étincelant, il a repoussé chacune des 42 rondelles dirigées vers lui, en route vers un deuxième blanchissage consécutif.

« C'est quelque chose qui va rester dans ma mémoire pour longtemps. » — Une citation de Mathis Rousseau, gardien des Mooseheads d'Halifax

Faire des arrêts consécutifs contre les gros joueurs de Sherbrooke à des moments importants m'a permis d'entrer dans leur tête. Quand ça fait plusieurs fois que tu es bloqué alors que tu veux revenir dans un match, tu deviens frustré , a mentionné l'homme du match en point de presse.

Pour son premier départ des présentes séries, l'auxiliaire Samuel St-Hilaire a bien paru. Il a arrêté 20 tirs sur un total de 21 des Mooseheads.

Le Phoenix a donc vu sa saison prendre fin malgré une domination complète au chapitre des lancers, et après avoir pris les devants 2 à 0 dans la confrontation.

« On a tout donné aujourd'hui, on peut sortir la tête haute. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Le Phoenix n'a pas marqué en cinq avantages numériques. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Le capitaine émotif

Le défenseur de 20 ans Kaylen Gauthier a disputé son dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fier compétiteur, c'est en larmes qu'il s'est adressé aux médias à l'issue de la rencontre.

Elle fait mal. Le groupe qu'on avait était spécial. On a cru jusqu'à la fin qu'on avait l'équipe pour tout gagner. Les gars ont tout donné, je suis fier de la saison qu'on a eue. On a surmonté des difficultés, pas nécessairement connues de tous, qui auraient pu nous faire chavirer , a-t-il témoigné.

Acquis des Voltigeurs de Drummondville la saison dernière, le capitaine Gauthier a eu la chance de jouer à Sherbrooke avec son frère, Ethan. Il n'a pu cacher ses émotions lorsque Radio-Canada lui a demandé de revenir sur cette expérience.

Ethan et moi sommes très proches. C'est une chance pas comme les autres qu'on a eue de pouvoir évoluer ici ensemble. Ça fait juste mal de voir le potentiel de cette équipe-là, de voir où on aurait pu aller ensemble. Finalement, ça se termine comme ça , a fait savoir Kaylen.

Tous les éléments pour réussir

Cette année devait pourtant être l'année du Phoenix de Sherbrooke. L'organisation a laissé aller de nombreux choix au repêchage et certains éléments pour acquérir des joueurs d'impact en vue de cette saison. Selon Stéphane Julien, tout avait été fait correctement.

« Je pense qu'on avait mis les bonnes personnes aux bonnes places. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Avec la saison qu'on a connue, ce ne sont pas quatre matchs à la fin qui vont me convaincre qu'on a fait de mauvais choix. Toute l'année, on a été dominants. On était tellement fiers et sains d'esprit.

Nommé entraîneur-chef de l'année dans le circuit, le pilote n'a pu cacher sa déception après le match. Il cependant tenu à donner le crédit aux visiteurs, qui ont su profiter de chaque occasion.

C'est très difficile. Honnêtement, on y croyait beaucoup, depuis le début. J'ai travaillé fort pour monter un club gagnant, je suis hyper déçu , a-t-il ajouté, la voix nouée par l'émotion.

Quant aux Mooseheads, ils rejoignent les Remparts de Québec en finale du Trophée Gilles-Courteau. Le premier match de cette série aura lieu vendredi, au Centre Vidéotron.

« On va prendre les vingt prochaines minutes pour être contents. On va penser aux Remparts après. » — Une citation de Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax