La communauté sikhe défile et fête dans les rues de Shediac

Ce qu'on appelle Nagar Kirtan est une procession de croyants dans la religion sikhe. Cela se déroule pour célébrer la fête nommée Vaisakhi, qui souligne la création le 13 avril 1699 par Guru Gobind Singh de l’ordre de Khalsa, un moment clé dans l’histoire du sikhisme.

Cette religion provient du sous-continent indien. Au milieu de la foule, composée majoritairement de personnes de descendance indienne, on remarquait un Acadien, Yves LeBlanc, originaire de Moncton.

Il a expliqué comment il est venu en contact avec le sikhisme.

À peu près trois ans passés, j'avais emprunté un DVD d'une église appelé God's Plan for Your Life, le plan de Dieu pour votre vie. J'ai commencé à pleurer, et je savais qu'il fallait que je trouve le livre Guru Granth Sahib, qui est le livre de cette religion , a-t-il expliqué.

J’étais curieux, je suis allé voir c’était quoi. Même que je ne comprenais pas le langage, je me sentais en paix, puis je me sentais bien dans mon coeur. J’ai commencé à retourner , a-t-il confié dimanche, en marge de la procession.

Le sikhisme prône notamment l’entraide et le partage, a expliqué un des responsables de l’événement, Balwant Singh.

Nous collaborons avec toutes les religions et reconnaissons toutes les communautés comme une seule, et tout le monde est le bienvenu chez nous , a-t-il déclaré.

C’est ça que j’adore beaucoup, moi. Le respect, puis l’accueil , dit Ola Cormier, un Néo-Brunswickois qui a assisté à la procession.

Les sikhs envisagent de construire à Shediac un nouveau temple, une banque alimentaire, une école, un centre médical, un salon funéraire et un espace pour les sports. Des services qui seraient entièrement gratuits pour tous.

Cette procession s'était déroulée à Shediac pour la toute première fois, l'an dernier.

