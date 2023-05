5300 coureurs et coureuses au 19e Demi-marathon de Lévis dimanche

Les coureurs et coureuses étaient nombreux à prendre d’assaut la ligne de départ du demi-marathon de Lévis, dimanche matin. Du jamais vu, selon les organisateurs.

Sous un chaud soleil, alors que les milliers de coureurs et coureuses se préparaient à se lancer dans cette course de 21,1 kilomètres, le comité organisateur de l’événement en dressait déjà un bilan positif.

C’est une année record pour l’ensemble des épreuves, toutes distances confondues. 5300 participants ce matin , Marianne Pelchat, l’une des organisatrices du Demi-marathon de Lévis

Marianne Pelchat de Gestev est impliquée dans l'organisation du Demi-marathon de Lévis. Photo : Radio-Canada

En plus du nombre de participants, la vitesse à laquelle les billets se sont vendus a également surpris Marianne Pelchat.

On a atteint notre capacité totale [de billets vendus] et il nous restait encore cinq semaines avant la tenue de l’événement. C’est inédit , a ajouté celle qui travaille pour la compagnie Gestev.

Pour une 19e année, l’événement présentait évidemment la course la plus attendue, le 21,1 kilomètres, mais aussi des compétitions de deux et cinq kilomètres.

Autant d’histoires que de coureurs

Parmi l’importante foule de participants, Radio-Canada a pu rencontrer plusieurs personnes venues de partout dans la province, aux histoires et aux objectifs multiples.

Marianne Paquet, psychologue dans un établissement scolaire, courait à Lévis après avoir surmonté une difficile épreuve qui l’a empêché de marcher pendant près d’une année complète.

J’ai une maladie auto-immune qui s’est développée il y a dix ans et c’est grâce à la course que j’ai pu réellement remonter la pente. J’avais perdu toute ma capacité musculaire, ma force. [...] Reprendre la course, c’est ce qui m’a sauvé , mentionne la coureuse.

Victor et Jean-Philippe Morin courent ensemble depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

Un peu plus loin, nous retrouvons Victor Morin et son père, Jean-Philippe. Le duo court ensemble depuis maintenant plus de dix ans.

Victor, qui compose avec un handicap le laissant dans un fauteuil roulant, accompagne son père lors des courses.

C’est juste plaisant de pouvoir faire une activité malgré ma condition , avoue Victor.

Alors que Jean-Philippe Morin court, il pousse par la même occasion son garçon.

On fait des marathons ensemble depuis 2011. On a fait celui de Québec, plusieurs fois celui d’Ottawa. On a fait des 42 kilomètres, des 10 kilomètres et aujourd’hui, c’est la première fois qu’on fait un 21 kilomètres , indique le père avec une immense fierté.

1:08:10

La compétition reine du 21,1 kilomètres a été remportée chez les hommes par Marc-Antoine Senneville, coureur de Trois-Rivières, dans un temps de 1:08:10.

Chez les femmes, c’est Sarah-Pier Paquet qui a été la première à franchir la ligne d’arrivée, en complétant le parcours en 1:18:55.

Dans l’épreuve du 10 kilomètres, ce sont deux participants de la région de Québec qui se sont mérité les grands honneurs, autant chez les femmes que chez les hommes.

Alice Côté-Allard et Keven Bédard ont respectivement complété la course en 37:12 et 32:18.

Avec les informations de Flavie Sauvageau