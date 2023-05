Saskatoon Entertainment Expo : une exposition sur l’univers fantastique

Lors de cette exposition, les visiteurs ont pu se plonger dans l’univers du cinéma, de la télévision,de la culture pop et de la bande dessinée, le temps d’une fin de semaine.

Ces derniers ont aussi pu profiter des jeux d’arcades, de représentation médiévale et des affiches de personnages célèbres.

L'acteur Jonathan Frakes qui a joué le rôle de William T. Riker dans la série Star Trek The Next Generation, a participé au Saskatoon Entertainment Expo. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Certains sont même venus en costumes et ont aussi pu rencontrer des personnes célèbres comme l’acteur Jonathan Frakes qui a joué le rôle de William T. Riker de la série Star Trek : The Next Generation.

L’exposition Saskatoon Entertainment Expo est revenue pour la deuxième fois depuis la pandémie.

Selon la responsable des événements pour Prairieland Park, Susan Kuzma, le nombre de kiosques a presque doublé cette année.

On a vraiment été très occupé avec cette exposition. L’année dernière, nous avions eu un peu de difficulté à accueillir des visiteurs, car la pandémie commençait alors à s’atténuer et les gens étaient inquiets , affirme-t-elle. Nous avons cependant eu beaucoup de visiteurs cette fin de semaine.

Plusieurs des visiteurs, comme William Carlson, affirment avoir eu beaucoup de plaisir en venant à cette exposition.

Il y avait plusieurs de mes amis ici et j’ai bien aimé les créateurs , estime-t-il. C’est vraiment agréable de passer du temps avec des gens et de profiter des trucs geek dans les Prairies.

Avec les informations de Fatoumata Traore