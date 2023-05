Intersection du boulevard Martel : changements réclamés

Un motocycliste de 47 ans a été happé de plein fouet par un véhicule avant de succomber à ses blessures.

Selon la Sûreté du Québec, Bernard Barrette circulait sur le boulevard Martel quand une voiture, qui a entrepris un virage à gauche vers le chemin Saint-Marc, l'a happé de plein fouet.

Une collision qui a impliqué une moto et une voiture est survenue samedi peu après 18 h 30 à Saint-Honoré. Photo : Fournie par un citoyen

C'est sous le regard horrifié d’une résidente de Saint-Honoré que le motocycliste a perdu la vie.

C'est ma fille qui a fait le massage jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent, mais j'étais là et je ne veux plus que ça se reproduise , témoigne Nathalie Brassard.

Un ami de la victime s'est rendu sur les lieux de l'accident.

J'ai appris la triste nouvelle qu'un chum est décédé ici. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Je suis venu voir les lieux, histoire de comprendre ce qui s'est passé , explique Dominic Baril.

Ce motocycliste, un ami de la victime, s’est rendu sur les lieux du drame dimanche. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Au fil des années, les résidents du secteur ont été témoins de nombreux accidents graves. Certains se demandent si ce drame aurait pu être évité.

C'est vraiment dangereux ici, mais aussi près du chemin du Ruisseau et du chemin Voltaire. Ce sont trois intersections vraiment dangereuses. Mon fils a déjà eu un accident il y a cinq ans. Il faut faire attention. On ne sait jamais , déplore une résidente du chemin Saint-Marc, Danie Tremblay.

Il va falloir qu'ils fassent quelque chose, car un moment donné, ça va arriver dans notre famille , ajoute-t-elle.

Améliorations réclamées

Une coroner avait recommandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'étudier la sécurité à l'intersection du chemin Saint-Marc à la suite de la mort tragique d'André Larouche, survenue en avril 2021.

Certains ont plaidé pour une réduction de la limite de vitesse, actuellement établie à 90 km/h. D'autres réclament l’ajout de feux de circulation ou l'aménagement de carrefours giratoires.

C'est un grand bout droit. Ce serait peut-être le temps de le casser pour briser le rythme de la circulation , lance Dominic Baril.

Des citoyens du secteur ne comptent pas en rester là. Ils souhaitent faire bouger les choses.

On va appeler le député et mettre au courant le maire de Saint-Honoré. Nous, les citoyens du chemin Saint-Marc, on veut mettre de la pression pour que la signalisation soit modifiée, pour plus que des choses comme ça arrivent , mentionne Nathalie Brassard.

Il ne s'agit pas de la première intervention citoyenne du genre. Marie-Claire Gagnon a lancé une pétition il y a deux ans.

C'est sûr qu'on se dit : encore un. Ça va s'arrêter quand? Il faut faire quelque chose, maintenant. Le MTQ ne devrait pas juste vérifier mais faire une proposition. Le maire, je ne sais pas ce qu'il en pense. En 2021, il me disait qu'il n'y avait pas de problème , mentionne-t-elle.

Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, n’a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada. Toutefois, il a indiqué avoir eu une rencontre avec le ministère des Transports il y a deux semaines. Sans trop s’avancer, il a également affirmé que des projets pour sécuriser certaines intersections du boulevard Martel sont sur la table.

D’après les informations d'Andréanne Larouche