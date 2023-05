Un demi-marathon réunit 1600 personnes pour la recherche sur le cancer au Manitoba

Près de 1600 participants ont pris part, dimanche, au parc Assiniboine au 19e demi-marathon annuel pour la recherche contre le cancer organisé par la police de Winnipeg et l'enseigne Food Fare. L’événement a permis d'amasser 2,7 millions de dollars pour la Société canadienne du cancer.

Les fonds seront utilisés pour financer des programmes de recherche sur les traitements contre le cancer, notamment pour les enfants atteints de cette maladie au Manitoba.

Les coureurs avaient le choix de faire le demi-marathon, la course de relais à deux personnes ou encore la marche. Des participants venus de différents endroits, y compris les États-Unis et l'Ontario, ont pris part à l'événement, mais la majorité d'entre eux étaient des Manitobains.

Parmi eux, Bo Huang et sa conjointe, Mingdi Zhao, des Winnipégois qui participent à cette course depuis au moins 7 ans. Pour eux, c’est plus qu’un événement sportif.

C’est beaucoup plus qu’une course, si on vient ici, ce n’est pas seulement pour se dépasser soi-même , souligne Mingdi Zhao.

« On est capables de courir, on a la santé : tout le monde n’a pas cette chance… Plusieurs personnes dans notre entourage sont atteintes de cancer, alors venir ici chaque année, c’est une manière pour nous de les soutenir. » — Une citation de Mingdi Zhao, Winnipégoise passionnée de course

Lutter contre le cancer, un engagement social ?

Clemus Laurila, une femme qui a perdu son époux en juin dernier d’un cancer est également une habituée de cet événement.

Depuis 2014, j’ai manqué cet événement qu’une seule fois, affirme-t-elle, le regard fier, avant de souligner l’importance de la recherche qui sera effectuée grâce aux dons récoltés.

Clemus Laurila qui a perdu son mari en juin 2022 en raison d'un cancer juge important de soutenir cette cause à caractère social. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Clemus Laurila souligne que souvent, les coureurs participent et soutiennent des causes à caractère social . Une vision que partage le directeur bénévole de la course Nick Paulet qui se dit, quant à lui, fier de l’engagement de tous les participants

Nick Paulet explique que plusieurs membres de la police de Winnipeg s’engagent à titre personnel pour diverses causes, afin d'améliorer le mieux-être de la communauté .

Dimanche, ce sont 2,7 millions de dollars qui seront versés à la Société canadienne du cancer pour soutenir la recherche sur un nouveau traitement au Manitoba. Cela servira à aider en particulier les enfants touchés par le cancer du cerveau , souligne-t-il.

Nick Paulet est le directeur bénévole qui a coordonné cet événement soutenu par la Police de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Il rappelle que le seul clinicien de la province à traiter les jeunes Manitobains atteints de tumeurs cérébrales, le chercheur à CancerCare Manitoba, Magimairajan Issai Vanan, fait partie d'une équipe internationale qui teste ce nouveau traitement.

Certains participants présents ici sont victimes du cancer, d'autres ont des proches dans ce cas-là. Chacun à son propre vécu , témoigne Nick Paulet.

Par exemple, le propriétaire exploitant de l'enseigne Food Fare, Munther Zeid, se montre confiant. il assure que chaque contribution financière sera destinée pour lutter contre le cancer .

Le propriétaire exploitant de Food Fare, Munther Zeid, était présent sur place pour suivre la distribution de nourriture offerte par l'enseigne. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Munther Zeid a vu son fils lutter contre le cancer depuis plusieurs années. S’il est désormais hors d’atteinte, il estime que personne ne peut vraiment comprendre cet enjeu tant qu’il ne le vit pas chez soi .

Selon les estimations de cas et de décès liés au cancer en 2022 publiées par la Société canadienne du cancer et le gouvernement du Canada, 7200 cas et 2900 décès étaient prévus au Manitoba.