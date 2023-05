L’Anse-Saint-Jean lauréate du prix Avenir climat de l’UMQ

Le prix Avenir climat met en avant des initiatives destinées à lutter contre les changements climatiques ou à s'y adapter.

Ils acceptaient les petites et les plus grandes municipalités. On a osé présenter notre candidature. C’est certain qu’il faut être préparé. Il faut quand même expliquer les tenants et les aboutissants. On a eu la réponse qu’on était parmi les quatre finalistes. C’était tout un honneur de démontrer le savoir-faire municipal à L’Anse-Saint-Jean , confie le chargé de projet en développement durable et en changement climatique à L'Anse-Saint-Jean, Réjean Fortin.

Le plan d'adaptation aux changements climatiques de cette municipalité de 1250 âmes et les actions qui s'y rattachent ont séduit le jury.

Le chargé de projet confirme qu’une dizaine de projets sont en cours de réalisation dans cette municipalité du Bas-Saguenay. Il est d’avis que la réussite du plan nommé Résilience collective et adaptation dépend de plusieurs facteurs, dont l’engagement de la communauté et la mise sur pied de partenariats avec des intervenants locaux.