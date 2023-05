Le NCSM Jolliet célèbre le centenaire de la Réserve navale du Canada

Les célébrants rassemblés sur les rives de la baie de Sept-Îles avaient le regard rivé sur le passé.

Il y a cent ans, le contre-amiral Walter Hose créait la Réserve des volontaires de la Marine royale du Canada. Son objectif était alors de faire connaître la Marine à travers le pays.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, environ 77 000 citoyens canadiens sont réservistes. Aujourd’hui, ça fait 78 ans que la bataille de l’Atlantique s’est terminée. Ce fut le plus grand combat naval de l’humanité , est d'avis Hugo Porlier, officier d’entraînement pour le NCSM Jolliet.

L’état des forces de la Réserve est aujourd’hui tout à fait différent de l'époque, concède le commandant du NCSM Jolliet, Martin Boulay. C’est un petit peu comme ailleurs, tout le monde recherche de la main-d’œuvre. On compétitionne avec des entreprises qui ont beaucoup plus de moyens que nous, mais nous offrons quelque chose de différent , fait-il valoir.

Le commandant aimerait voir une plus grande collaboration entre les entreprises de la région et le NCSM Jolliet. Tout le monde pourrait y gagner, selon lui, s’il existe un partage des ressources, pour former les gens et apporter une expertise qu’ils pourront rapporter à leur travail civil .

« Le but c’est toujours de faire grossir la Réserve navale. » — Une citation de Martin Boulay, commandant du NCSM Jolliet

Des nouvelles recrues

Deux recrues, qui font tranquillement leur bout de chemin au NCSM Jolliet, sont un vent d’espoir pour la 22e division. Marilyn-Anne Tremblay et Vanessa Ward ont passé l’année à suivre des formations.

Leurs ambitions sont grandes. Marylin-Anne Tremblay souhaite devenir une officière de guerre navale, un poste qui contribue à la stratégie et aux tactiques militaires. C’est un métier très exigeant, mais aussi très gratifiant , assure Mme Tremblay.

Marilyn-Anne Tremblay et Vanessa Ward Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les deux femmes s’apprêtent maintenant à faire le camp de Valcartier, où sont formées les recrues pour la réserve navale. Elles iront par la suite s'entraîner dans l'Ouest canadien pour y apprendre le métier.

Bien sûr, c’est un métier traditionnellement d’homme, mais il y a de la place pour les femmes , souligne-t-elle.

L'officier Porlier reconnaît qu’il est rare de voir deux jeunes femmes rejoindre les forces. Il espère d'ailleurs voir le NCSM Jolliet atteindre la parité. À l'heure actuelle, 30 % des membres de l'unité à Sept-Îles sont des femmes.

Martin Boulay y voit un moyen de promouvoir la diversité au sein des Forces armées canadiennes.

À l’origine , dit le commandant Boulay, c’était des métiers beaucoup plus masculins. Mais il y a un changement, actuellement, qui s’opère. C’est un vent de fraîcheur […].

D’après les informations de Charles-Étienne Drouin