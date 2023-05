Inondations : les niveaux des cours d’eau sont à la baisse au Québec

Dans l'ensemble de la province, la situation s'améliore très bien compte tenu du fait qu'on a du beau temps, du temps sec, et que ça va encore continuer pendant quelques jours. L'ensemble des cours d'eau sont à la baisse , fait savoir en entrevue Joshua Ménard-Suarez, porte-parole de la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique.

Le temps sec devrait persister dans la province au moins jusqu'à mercredi.

L'Outaouais et les Laurentides demeurent les régions les plus touchées par la récente crue des eaux. Vingt-trois municipalités sont touchées par les inondations en Outaouais et 18 dans les Laurentides, selon les données du ministère de la Sécurité publique.

Au Québec, la situation continue de s'améliorer. Les niveaux de l'eau de la rivière des Outaouais ont commencé à se stabiliser. Les autorités parlent d'une décrue lente et graduelle à partir de la semaine prochaine mais demandent également à la population riveraine de rester vigilante, en gardant les installations de protection mises en place. La prudence reste de mise. Afin de faire face aux intempéries et aux changements climatiques, l'importance d'être mieux préparé est au coeur des discussions. Reportage de Kim Vermette.

Les régions de Lanaudière et de la Montérégie suivent de près avec respectivement 15 et 10 municipalités qui subissent les répercussions de la crue des eaux.

Or, les différents indicateurs sont encourageants, insiste M. Ménard-Suarez. Plusieurs cours d'eau qui avaient débordé ont déjà retrouvé leur lit normal dimanche, dit-il.

Et si des précipitations survenaient à court terme, les cours d'eau sont désormais en mesure de recevoir une certaine quantité de pluie avant de sortir de nouveau de leur lit.

Appel à la prudence

Joshua Ménard-Suarez précise toutefois que la saison des crues printanière n'est pas terminée. La rivière des Outaouais fait partie des cours d'eau qui présentent un risque d'inondation majeure.

À Gatineau, le niveau de l'eau a commencé à descendre sur la rue Jacques-Cartier, dans le district de Pointe-Gatineau, le dimanche 7 mai. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

À la hauteur de la marina de Hull, le gouvernement du Québec signale un seuil d'inondation moyenne. Des inondations majeures sont encore observées dans la petite municipalité de Fort-Coulonge, en Outaouais.

Les risques de glissements de terrain sont à la hausse lorsque les sols sont gorgés d'eau, comme c'est le cas actuellement, prévient par ailleurs Joshua Ménard-Suarez.

« Les glissements de terrain, c'est un peu plus sournois. Ça peut arriver un peu n'importe où et c'est plus difficile de voir des indices, des traces de ce qui s'en vient, ce qui fait qu'on invite beaucoup les citoyens à regarder leur terrain, à noter s'il n'y a pas quelque chose d'inhabituel, une fissure qui n'était pas là auparavant, un affaissement, [et à aviser leur Municipalité]. » — Une citation de Joshua Ménard-Suarez, porte-parole de la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique

La Ville de Gatineau a affirmé dans un communiqué samedi que les niveaux de l'eau ont commencé à se stabiliser à partir de vendredi.

La décrue lente et graduelle, quant à elle, pourrait s'amorcer à partir du début de la semaine. Rappelons que toute la population riveraine doit rester vigilante et laisser ses protections en place, car la situation est encore précaire , peut-on lire dans le communiqué de la Municipalité, qui rappelle aux citoyens de ne pas circuler dans les zones inondées.

En date de samedi, 137 personnes sinistrées de Gatineau étaient prises en charge par la Croix-Rouge et hébergées à l'hôtel.

Routes fermées

Le second plan d'eau le plus surveillé est le lac des Deux Montagnes. Un seuil d'inondation majeure est toujours signalé à Pointe-Calumet, une municipalité de la région des Laurentides.

De plus, en bordure du lac des Deux Montagnes, des inondations moyennes sont recensées dans les villes de Terrasse-Vaudreuil et de Sainte-Anne-de-Bellevue.

À Bois-des-Filion, la rivière des Mille Îles présente un seuil d'inondation moyenne, tout comme celui de la rivière Rigaud, en bordure de la municipalité du même nom.

À Montréal, le niveau du fleuve Saint-Laurent est sous surveillance. Des inondations mineures ont été signalées au bord de la rivière des Prairies à l'ouest de l'île, à proximité de L'Île-Bizard.

Certaines routes sont d'ailleurs toujours fermées à la circulation, dont le pont de l'île Mercier. Des portions du chemin du Bord-du-Lac à L'Île-Bizard, du boulevard Lalande, du chemin de l'Anse-à-l'Orme et du boulevard Gouin sont également inaccessibles.

En ce qui concerne la Mauricie, des inondations mineures sont signalées au bord du lac Saint-Pierre et du lac Maskinongé.