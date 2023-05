L’Ontario rend hommage à ses policiers morts dans l’exercice de leurs fonctions

La Fondation du souvenir de la police de l'Ontario a honoré samedi la mémoire des policiers de la province morts dans l'exercice de leurs fonctions. Cette 24e cérémonie commémorative annuelle a eu lieu alors que le gouvernement Ford et les autres provinces du pays font pression sur Ottawa pour resserrer le système de libérations sous caution.

Cette année, cinq nouveaux noms vont être ajoutés au mur qui rend hommage aux policiers décédés en uniforme : Andrew Hong, Devon Northrup, Morgan Russell et Grzegorz Pierzchala, morts en 2022, ainsi que Vicki Lynn Wilson, décédée en 1992.

Ces policiers ne portaient pas le même insigne, ils venaient de villes différentes de la province, mais ils servaient une cause commune. Et aujourd’hui, ils apparaissent sur ce mur parce qu’ils avaient pris cet engagement commun de protéger leur communauté , a déclaré le président de la Fondation du souvenir de la police de l’Ontario, Jason Tomlinson.

De gauche à droite : Vicki Lynn Wilson, Andrew Hong, Morgan Russell, Devon Northrup et Grzegorz Pierzchala. Photo : Ontario Police Memorial Foundation

« Même si la menace de la mort plane, les officiers de police continuent de travailler pour servir leur communauté et pour répondre aux appels. Nous sommes chanceux qu’ils soient là. » — Une citation de Jason Tomlinson, président de la Fondation du souvenir de la police de l’Ontario

Lorsqu’un officier de police est tué en fonction, c'est une perte publique et privée : la communauté perd un gardien et les familles perdent un membre aimé , a-t-il poursuivi.

Les noms de Vicki Lynn Wilson, Andrew Hong, Morgan Russell, Devon Northrup et Grzegorz Pierzchala seront inscrits sur le mur des policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions. Photo : Radio-Canada

Heather Pham fait partie de ces familles endeuillées par la perte d’un policier mort en service. Son mari, l’agent Vu Pham, a été abattu à l’âge de 37 ans après avoir arrêté un suspect en mars 2010.

Pour Mme Pham, un hommage comme celui-ci est important non seulement pour les familles qui continuent de se souvenir de leur proche décédé dans le cadre de leur mission mais aussi pour les nouvelles familles endeuillées qui partagent leur peine. C'est important pour nous d'être là pour elles aussi, car nous sommes passés par ces moments difficiles , témoigne-t-elle.

Heather Pham ajoute que ce moment de commémoration est fondamental pour sensibiliser l’opinion, parce que malheureusement, il y a une faille dans notre système qui fait en sorte que [les décès de policiers se produisent] à un taux alarmant .

Cette mère de famille, qui pointe du doigt le système judiciaire, apprécie les efforts et les promesses des représentants politiques, mais elle attend de voir ce qui ressortira de ces déclarations d’intentions.

Ensemble, les municipalités, la province, le fédéral, nous voulons éviter ces pertes en nous assurant d'opérer des changements appropriés pour protéger nos officiers de police, et nous devons le faire immédiatement , a déclaré le premier ministre Doug Ford, qui croit que les libérations sous caution sont une « porte ouverte » pour les criminels.

Même son de cloche du côté du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui estime qu’il faut renverser le système créé par le gouvernement de Justin Trudeau. Il libère des criminels violents et des récidivistes qui commettent les pires attaques et les pires meurtres , déplore-t-il.

Quand quelqu'un est récidiviste et violent, il ne devrait pas y avoir de libération sous caution ni de libération conditionnelle pour lui, affirme M. Poilievre.

« Les gens qui commettent des crimes violents à répétition devraient être en prison et pas sur les routes. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Alors que les premiers ministres provinciaux, l'opposition conservatrice à Ottawa et les autorités policières intensifient les pressions sur le gouvernement fédéral pour qu'il resserre le système de libérations sous caution, la directrice principale du Massey College de l'Université de Toronto appelle à la prudence. Selon elle, il ne faut pas modifier le Code criminel seulement en fonction des émotions : il faut aussi tenir compte de l'ensemble des données .

Nathalie Des Rosiers souligne que la libération sous caution est une libération avant que la personne ne soit reconnue coupable , ce qui signifie que des gens sont arrêtés alors qu'on ne sait pas encore s'ils vont être reconnus coupables ou non .

« Il ne faut pas jeter par-dessus bord un système nécessaire pour garantir la présomption d'innocence au Canada. » — Une citation de Nathalie Des Rosiers, directrice principale du Massey College de l'Université de Toronto

Cette spécialiste du droit reconnaît que parfois, la bureaucratie du système n’est pas à la hauteur et qu’ il y a toujours des erreurs . Elle affirme toutefois qu’ on ne peut pas faire des règles générales sans regarder ce qui se passe dans chaque cas individuel . Il s'agit, explique-t-elle, de connaître les circonstances, les dangers pour le public et les crimes allégués .

De son côté, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, affirme qu’Ottawa collabore avec les provinces pour établir des changements dont il fera bientôt l'annonce.

Avec les informations d’Andréane Williams