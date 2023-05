La karatéka Hana Furumoto-Deshaies veut consolider sa place parmi l’élite mondiale

Son plus récent fait d'armes : une médaille d'or à Richmond, en Colombie-Britannique, il y a trois semaines. La Gatinoise y est devenue seulement la deuxième Canadienne de l'histoire à monter sur la plus haute marche du podium dans une compétition de Série A.

C'était une compétition qui était chez moi et c'est rare qu'au Canada on a des compétitions internationales où tout le monde nous encourage, donc j'ai vraiment eu du plaisir et ça s'est ressenti dans mes performances , explique celle qui combat chez les moins de 55 kg.

C'est un bel accomplissement. C'est une fierté en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que mentor et ami, parce que je connais Hana depuis qu'elle a 10 ans , souligne Rock Guindon, le directeur technique de Larouche Karaté.

En plus de ce triomphe en sol canadien, l'athlète de 26 ans a notamment ramené une médaille de bronze d'un tournoi de Série A en Grèce, au mois de janvier. Elle a également signé une victoire à la Coupe nord-américaine, qui avait lieu à Las Vegas, au début avril.

« C'est sûr que cette année est extrêmement chargée, mais j'adore ça! Je fais ce que j'aime, donc pour moi, ce n'est pas vraiment travailler. » — Une citation de Hana Furumoto-Deshaies

Cette série de succès a récemment incité la karatéka à quitter son emploi au gouvernement fédéral pour se concentrer à temps plein sur sa carrière sportive. Hana Furumoto-Deshaies aura donc de nombreuses occasions de poursuivre son ascension au cours des prochaines semaines, elle qui n'était même classée mondialement à pareille date l'an dernier.

J'ai plusieurs compétitions qui s'en viennent. Je m'en vais au Maroc pour un K1, c'est les top 32 au niveau international qui compétitionnent. Ensuite, j'ai les Championnats panaméricains au Costa Rica ce mois-ci et le mois prochain, j'ai un autre K1 au Japon , raconte la principale intéressée.

Les objectifs ambitieux d'une athlète modeste

Ces différentes étapes à venir devraient lui donner une bonne idée du niveau requis pour atteindre ses objectifs de fin de saison. La Gatinoise souhaite ramener une médaille des Championnats du monde, en octobre, et une autre des Jeux panaméricains, qui accueilleront uniquement les huit meilleures de sa catégorie, au mois de novembre.

On n'est pas rassasié, fait que si on garde ce top 5 au monde, elle fera partie des favorites pour les Championnats du monde et les Jeux panaméricains. Graduellement, on va s'y rendre et on vise un podium à ces compétitions-là , insiste Rock Guindon.

Rock Guindon a recommencé à entraîner Hana Furumoto-Deshaies après la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

À travers ce rythme de vie effréné ponctué de nombreux voyages, Hana Furumoto-Deshaies revient toujours s'entraîner chez Larouche Karaté, à Gatineau, où elle suscite l'admiration des jeunes et des moins jeunes.

Ce qui est important quand elle revient dans le dojo, c'est son éthique de travail. Hana, c'est une fille qui est hyper professionnelle , assure son sensei.

« Elle est capable de lâcher son fou et d'avoir du plaisir comme tout le monde, mais quand elle arrive dans le dojo, tout est axé sur la performance. Ça fait en sorte que les autres grandissent autour. » — Une citation de Rock Guindon, directeur technique de Larouche Karaté