Dans la Péninsule acadienne, une communauté en deuil après la mort tragique de 2 pêcheurs

Malgré le temps radieux, l’atmosphère était sombre dimanche dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, où le décès tragique de deux pêcheurs , la veille, a ébranlé toute une communauté. Deux hommes de Miscou, Eugene Beaudin, 58 ans, et son neveu Normand Beaudin, 33 ans, ont perdu la vie.

Tu vois que tout le monde est en deuil ici , a résumé Jean-Paul Lanteigne sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Flots, à Lamèque.

C'est triste pour tous les pêcheurs ici, pêcheurs de crabe comme de homard , a dit ce citoyen, qui ressent d'abord et avant tout beaucoup de tristesse pour les familles des disparus.

Jean-Paul Lanteigne, dimanche à Lamèque. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Samedi matin, au premier jour d’une nouvelle saison de pêche au homard, un incident est survenu au large de Miscou à bord d’un bateau qui transportait trois personnes. Deux des pêcheurs sont tombés à l’eau. Une courte opération de recherche a permis de les retrouver, mais il était trop tard.

La pêche, c'est un beau métier, mais c'est un métier qui est dangereux , fait sobrement observer Gilles Hébert, un acheteur de homards pour la Coop de Lamèque, rencontré dimanche au quai de Pigeon Hill.

Roger Jones Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le fait d’être conscient des risques ne rend pas ces tragédies plus faciles. C'est tout le temps triste, surtout des jeunes de même, un de 33 ans , souligne Roger Jones, croisé devant l'église Notre-Dame-des-Flots.

« On est tous proches l'un de l'autre. On est du monde qui se connaît tous par ici. » — Une citation de Roger Jones

Les premières sorties de même avec des trappes à bord, c'est dangereux. C'est les câbles , dit Roger Jones. C'est vite arrivé, un accident.

Les circonstances de cette tragédie maritime seront à éclaircir. Une enquête a été ouverte. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada ( BST ) et le bureau du coroner du Nouveau-Brunswick y participeront.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels ( FRAPP ), confirme que le premier jour de la pêche représente toujours un risque supplémentaire.

C'est toujours difficile de partir des pêches à casiers — que ce soit le crabe des neiges ou dans le homard — parce que les bateaux partent avec des casiers, c'est lourd, beaucoup d'équipement , a-t-il mentionné dans une entrevue au Téléjournal Acadie dimanche.

Jean Lanteigne est le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Quand ces pêcheurs prennent la mer, ils apportent avec eux une bonne quantité de casiers, et ces casiers-là sont tous reliés avec des ballons, des câbles avec des ancres, et c'est lourd , relate-t-il. S’il peut y avoir des accidents, malheureusement, c'est là que ça risque de se produire.

La formation et la sensibilisation de tous ceux qui participent à la pêche demeurent primordiales, insiste Jean Lanteigne. Il est compréhensible que des pêcheurs qui connaissent bien la mer, qui connaissent bien les vents, qui connaissent bien les marées , se sentent en confiance.

Ils ont souvent ce sentiment-là que ça n'arrivera pas à moi , croit-il. On n’est jamais trop prudent.

Le début de la saison de pêche au homard dans cette région avait déjà été retardé, comme cela arrive souvent, à cause du mauvais temps.

Gilles Hébert au quai de Pigeon Hill, dimanche. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Au quai de Pigeon Hill, Gilles Hébert mentionne que les vents se sont intensifiés une fois les bateaux partis au large, samedi. On n'est jamais assez prudent. Si ça avait retardé peut-être bien d'une couple d'heures, peut-être qu'on aurait pu sauver ces vies-là , se demande-t-il.

C'est triste. On est tout du monde qui se connaît. Quand ils annoncent que quelqu’un s'est noyé, on est tous touchés , s’attriste Gilles Hébert.

Les tragédies de ce genre demeurent quand même relativement rares, compte tenu de l’ampleur des pêches dans l’est du pays. On a à peu près, au Canada atlantique, je dirais, de 12 000 à 15 000 pêcheurs qui partent en mer chaque année, chaque saison, de cette manière , dit Jean Lanteigne, le représentant de la FRAPP . On est quand même très chanceux qu'il n'y en arrive pas plus que ça. Mais une, c'est toujours trop.

D’après le reportage d’Océane Doucet et avec des renseignements de Margaud Castadère