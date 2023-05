Des locataires de logements supervisés se retrouvent sans logis à Shawinigan

L’immeuble de l'avenue Saint-Marc appartenait au Centre Roland-Bertrand, qui accompagne des personnes pendant leur apprentissage à vivre en appartement. Cet organisme était propriétaire de l’immeuble depuis 2003.

Le service d’accompagnement au logement fait partie du programme de réinsertion sociale et professionnelle de l'organisme Roland-Bertrand, offert depuis une vingtaine d’années.

Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand, explique que ce service s'adresse aux gens qui veulent garder un appartement et vivre en logement mais qui nécessitent du soutien.

En collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et d'autres organismes de Shawinigan, les intervenants accompagnent les bénéficiaires et les aident à apprendre les notions de base de la vie en appartement.

L'immeuble de logements est une perte totale. Quelques minutes seulement après le début de l'incendie, la bâtisse s'est effondrée. Les flammes se sont donc propagées très rapidement.

L'immeuble s'est rapidement effondré après le début de l'incendie. Il ne reste maintenant que des débris. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Il s’agit d’une perte considérable pour la ville de Shawinigan, puisque ce type de service est une denrée rare, notamment dans un contexte où trouver un logement est de plus en plus ardu.

Au moment de l'incendie, seulement trois des six logements de la bâtisse étaient habités.

Selon la Sûreté du Québec, deux personnes ont été blessées. L’une d’elles a inhalé de la fumée et l'autre a subi des brûlures. Toutefois, leur vie n'est pas en danger.

Les quatre locataires devront être relogés prochainement. Pour le moment, deux personnes ont pu aller chez des proches, tandis qu’une autre a été prise en charge par la Croix-Rouge. La dernière personne se remet de ses blessures à l’hôpital.

Des intervenants du Centre Roland-Bertrand et de l'organisme TRàSH étaient présents hier soir pour rassurer et accompagner les locataires à travers ce moment difficile.

Le Centre Roland-Bertrand, en collaboration avec le CIUSSS MCQ , se penchera sur la question dès demain pour s'assurer d'offrir une solution aux locataires. L'immeuble qui a été la proie des flammes était le seul que possédait l'organisme.

Pour le moment, la priorité de l'organisme consiste à reloger les locataires et à s'assurer de leur apporter un soutien psychologique. Le conseil d'administration et l'organisme affirment qu'ils se pencheront très bientôt sur la suite des choses.

Une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) est en cours pour déterminer la cause et les circonstances de l'incendie, qui demeurent pour le moment inconnues.

Des voisins affirment avoir été chanceux puisque le vent soufflait dans le sens opposé à leur logement, ce qui aurait permis d'épargner leur bâtisse. Quelques travaux seront tout de même à faire puisque la chaleur de l'incendie a fait fondre la devanture en panneaux de PVC.

L'incendie a été si violent que les immeubles voisins ont subi des dommages mineurs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Les pompiers sont d'ailleurs retournés à trois reprises au cours de la nuit pour vérifier la température interne des murs afin de s'assurer de la sécurité du logement.

Un deuxième incendie la même journée

Quelques heures après l'incendie de la rue Saint-Marc, un deuxième incendie s'est déclaré dans un triplex de la rue Saint-Paul vers 21 h 45.

Selon la SQ , rien ne porte à croire pour l'instant que ces deux incendies seraient liés.

Un deuxième immeuble de logements a été la proie des flammes samedi. Cet incendie a toutefois été de plus petite envergure. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Selon plusieurs voisins rencontrés par Radio-Canada, des individus auraient lancé un projectile près d'une bonbonne de propane. Une explosion se serait ensuite produite.

« Hier, ma femme et la voisine les ont aperçus. Ils ont lancé quelque chose à côté de la bonbonne de propane pis ça a fait quand même une grosse explosion. » — Une citation de Jessie Durand, résident du secteur

La SQ confirme qu'une enquête est en cours puisque la cause de l'incendie est d'origine suspecte. Un technicien en scènes incendie était sur place dimanche.

Samedi, plusieurs personnes ont été évacuées, mais personne n'a été blessé. Tous les locataires étaient de retour dans leur logement en fin d'avant-midi dimanche.

Selon des voisins avec qui Radio-Canada a discuté, il s'agirait de la deuxième fois en deux mois qu'un incident de la sorte survient dans cet immeuble.

D'ailleurs, plusieurs voisins n'ont pas voulu accorder d'entrevue puisqu'ils craignent pour leur sécurité. L'un d'eux a confié être en choc post-traumatique depuis le premier incendie, il y a de cela deux mois.

Avec les informations de Kassandra Lebel