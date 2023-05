Ces deux femmes sont les vedettes de cet endroit , a lancé Adam Phomin, le fondateur du gymnase.

Quand elles entrent, tout le monde se dit : "Je veux être comme elles" , a-t-il ajouté.

Christine Temple-Fentimin, 94 ans, et Primrose Paruboczy, qui aura 91 ans ce mois-ci, s'entraînent individuellement avec Adam Phomin pendant une heure tous les mercredis matin.

Leurs visages s'illuminent à l'évocation de son nom.

Adam est très doué pour vous encourager à faire des choses , a expliqué Mme Temple-Fentimin.

C'est un homme charmant , a ajouté Mme Paruboczy. Venir ici a changé beaucoup de choses pour nous.

Primrose Paruboczy, 90 ans, explique que son exercice préféré consiste à utiliser les anneaux pour s'étirer. Photo : Radio-Canada / Sannah Choi/CBC

Séances d'entraînement hebdomadaires

Mme Temple-Fentimin a commencé à s'entraîner chaque semaine il y a cinq ans. Et quand la pandémie a contraint la fermeture des salles de sport, elle a continué à s'entraîner virtuellement.

En décembre, Adam Phomin s'est mis à travailler avec Mme Paruboczy après qu'elle eut dit à sa famille qu'elle ne se trouvait plus assez mobile.

En à peine deux séances, sa fille Melody a été impressionnée de voir qu’elle gagnait de plus en plus de force.

Ma mère avait l'habitude de dire : "Mel, pourrais-tu venir me promener? Si je ne me lève pas et ne commence pas à faire quelque chose, je ne pourrai plus marcher" , a raconté Melody.

Melody a alors dit à sa mère : Je connais l'endroit idéal pour toi! Et elle l’a inscrite au gymnase.

À voir : Vieillir peut se faire en force

L'importance des flexions

Le CrossFit, ou entraînement en parcours en français, est connu pour ses exercices d'entraînement par intervalles à haute intensité. M. Phomin affirme que les gens de tous les âges et de tous les niveaux sont les bienvenus dans sa salle de sport.

Il précise que les exercices pour les clients plus âgés ne sont pas différents de ceux destinés aux plus jeunes mais qu'ils impliquent seulement un peu plus de soutien. Ils travailleront progressivement jusqu'à ce qu'ils puissent effectuer le mouvement complet par eux-mêmes.

L'entraîneur commence chaque séance en tenant la main du client et en marchant avec lui dans la salle de sport.

Ensuite, ils travaillent sur plusieurs exercices pour faire circuler le sang et pour accroître le rythme cardiaque du client. Les exercices les plus fréquents sont les sauts de grenouille (burpees), le rameur, les anneaux de bois et la musculation.

Mais le plus important, ce sont les flexions.

C'est la chose la plus importante que nous fassions. Je dis toujours aux gens : "Si vous ne pouvez pas vous accroupir, c'est qu'il y a un problème. Vous avez donc besoin de quelqu'un pour vous aider à vous lever d'une chaise, d'un canapé ou des toilettes" , a expliqué M. Phomin.

À mesure que les gens vieillissent, le risque de chute augmente. La capacité de se relever est donc essentielle, a-t-il renchéri.

Il a également constaté de grands progrès chez les deux femmes depuis qu'elles se sont inscrites. Il est heureux de les voir se baisser au sol en faisant des sauts de grenouille et des flexions et de constater qu'elles se relèvent d'elles-mêmes.

Cela me montre que lorsqu'elles sont à la maison, elles sont capables de faire ces choses , a-t-il ajouté.

Il s'agit de savoir que lorsqu'elles sortent d'ici, leur vie devient plus facile ou, du moins, qu'elle n'est pas plus difficile , a-t-il fait valoir.

L'entraînement se termine par des étirements et par l'utilisation du pistolet de massage.

Je suis absolument stupéfaite de ce que je peux faire , a expliqué Mme Paruboczy.

Selon ses propres termes, elle était une "patate de canapé" avant de voir Adam .

Je ne pensais pas être capable de faire ces exercices, mais quand je les fais, je me dis que j'ai réussi , s’est-elle réjouie.

Mme Temple-Fentimin pense qu'elle surprend parfois son entraîneur avec ce qu'elle est capable de faire.

Je pense que j'ai toujours su que je pouvais faire des choses [difficiles] , a-t-elle dit, ajoutant qu'elle aime venir à la salle de sport pour utiliser l'équipement et pour faire un peu de compétition .

Christine Temple-Fentiminj, 94 ans, travaille ses sauts de grenouille lors d'une séance d'entraînement du mercredi avec Adam Phomin. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot/CBC

Se maintenir en forme

Les deux femmes se souviennent d'avoir été physiquement actives et sportives dans leur jeunesse et à l'âge adulte.

Mme Temple-Fentimin a grandi en se promenant quotidiennement dans son village en Angleterre, en nageant et en jouant dans l'équipe de hockey sur gazon.

Mme Paruboczy se souvient d'avoir couru et fait du vélo pour se rendre partout où elle avait besoin d'aller.

Les deux nonagénaires pensent qu'il est important pour les personnes âgées de rester actives et de faire de la marche une priorité.

Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdrez , disent-elles toutes les deux.