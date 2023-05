Feux de forêt : plusieurs communautés de la Saskatchewan lèvent les ordres d’évacuation

La SPSA affirme que les feux Local, Saulteaux et Rocky sont circonscrits et sont maintenant sans importance à partir de 11 h, dimanche.

Les feux de forêt ont forcé les habitants de communautés telles que La Loche, Nation dénée de Clearwater River et la Première Nation Saulteaux à évacuer leurs maisons et à se réfugier dans des villes telles que Regina, Prince Albert et Lloydminster, entre autres.

Maintenant que la situation est maîtrisée, les communautés ont levé leurs ordres d'évacuation.

Toutes les entités de soutien ou les volontaires ont maintenant quitté les lieux. Les familles qui ont été évacuées sont actuellement en route pour rentrer chez elles , indique un message publié sur la page Facebook de la Première Nation de Saulteaux précisant que tous les faux près de la communauté étaient éteints depuis dimanche matin.

Plus de 100 personnes ont été évacuées de la Première Nation de Saulteaux, située à environ 155 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

La Loche et la Nation dénée de Clearwater River ont aussi levé les ordres d'évacuation donnés en début de semaine à la suite desquels de nombreux résidents des deux communautés ont été déplacés

Dimanche matin, le village de La Loche a mis fin à l'état d'urgence local à la suite d'une réunion avec le personnel d'urgence.

Le feu de forêt qui brûle au nord de La Loche et au sud de la Nation dénée de Clearwater River, s'étendait sur 266 hectares.

Dans la Nation dénée de Clearwater River les détails concernant le transport des personnes évacuées sont encore en cours d'élaboration, selon un message publié sur Facebook par le conseiller de bande, Roy Cheecham.

Samedi, les dirigeants des deux communautés ont exhorté les résidents à respecter l’interdiction d’allumer des feux, après un incendie à la décharge locale qui est devenu incontrôlable.

Les prévisions météo ne sont pas favorables, croit un météorologue

Malgré tout, selon le météorologue Chris Stammers, la Saskatchewan s’apprête à vivre des températures plus chaudes avec peu de précipitations, ce qui est loin d’être le meilleur scénario au moment où la province lutte contre les feux de forêt.

Environnement Canada prévoit des possibilités ponctuelles de pluie au cours des prochains jours, explique Chris Stammers. Mais, en milieu de semaine, les températures devraient aller au-dessus de 20 degrés dans une grande partie du nord de la province, et le vent pourrait commencer à souffler de l'ouest.

Dans l'ensemble, il ne s’agit pas de bonnes nouvelles pour la situation des feux dans la province , soutient M. Stammers.

On parle de conditions de croisement, lorsque la température élevée est supérieure à l'humidité relative... et en général, c’est une très mauvaise situation pour les feux , ajoute-t-il.

Plus tôt dimanche, la SPSA signalait 14 feux de forêt actifs dans toute la province, dont 4 n'étaient pas circonscrits.

L’indice du danger d’incendie d’Environnement Canada indique un risque extrême dans le nord-ouest et le centre de la Saskatchewan, mais le risque est élevé dans presque tout le reste de la province, à l’exception du sud-ouest.

Selon la carte des interdictions de feu de la province, des avis sont en vigueur dans une grande partie du centre et de l'ouest de la province

Depuis le début de l’année en Saskatchewan, l'Agence a signalé 85 feux de forêt, soit près du double de la moyenne quinquennale de 45 feux.