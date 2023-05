Une école primaire transformée en logements pour aînés dans le Grand Sudbury

Krista Vis et son mari Kevin, deux entrepreneurs de Hanmer, une banlieue de la Ville du Grand Sudbury, sont en train de faire la promotion de leur nouveau complexe d’habitation, construit au sein de l’ancienne école primaire Pinecrest.

Ce sont 19 logements accessibles au sein d’un milieu de vie pour les aînés qui sont en construction, des habitations qui sont construites pour attirer ceux et celles de la région qui souhaitent délaisser leur maison et déménager dans un plus petit logement.

Entre deux visites de potentiels locataires, Krisa Vis affirme que son mari et elle étaient tous deux très familiers avec l’ancienne école qu’ils ont fini par acheter.

Krista et Kevin Vis ont acheté une ancienne école primaire dans leur quartier du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

On conduisait devant tous les jours en allant travailler, le bâtiment était abandonné depuis longtemps, nous avons eu l’opportunité de l’acheter et nous nous sommes dit que c’était un beau concept que de transformer ce bâtiment pour créer des logements pour des aînés , explique-t-elle.

La phase 1 de développement du complexe d’habitation Dominion Estates devrait être terminée et prête à accueillir tous ses locataires le 1er septembre.

Mme Vis affirme que sept logements ont déjà trouvé preneurs.

Parmi les services qui vont être disponibles, on prévoit notamment l’ajout d’aires communes pour recevoir des invités, des espaces verts pour le jardinage ou encore une salle d’entraînement pour garder la forme au sein du complexe.

Si toutes les unités sont accessibles, certaines sont construites avec des lofts. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

La compagnie prévoit une phase 2 au projet, avec la construction d’une vingtaine de maisons de ville adaptées pour compléter son offre de logements.

Un besoin, mais pas à n’importe quel prix

Krista Vis indique que des études de marché pour la région de Hanmer montrent que le secteur a besoin de plus de logements pour les aînés.

La démographie de la région montre un désir pour ce type de logement de la part de gens dont les enfants ont quitté la maison, qui souhaitent se débarrasser d’une maison trop grande ou encore qui souhaitent simplement voyager , explique-t-elle.

René Lapierre, le conseiller municipal qui représente le quartier de Hanmer, croit lui aussi que son secteur a besoin de plus de logements pour les aînés, même si plusieurs projets sont déjà en chantier dans la région.

René Lapierre est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Je sais qu'il y a encore une demande parce que j'ai plusieurs de mes résidents qui me téléphonent puis qui me demandent quand on va avoir plus de développements pour les personnes âgées , explique-t-il.

M. Lapierre souligne que le développeur est passé à l’action, puis a commencé à construire si rapidement , pour finalement en arriver à un projet presque terminé, environ deux ans après avoir reçu l’aval de la municipalité.

Le conseiller municipal affirme que beaucoup de gens de son quartier souhaitent des logements adaptés, sur un seul étage et faciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Le prix des logements du Dominion Estate, pour des unités de une à trois chambres, varie de 1500 à 2600 dollars par mois.

Jeannine Blais, présidente du Club de l'âge d’or de Hanmer, croit elle aussi que plus de logements pour aînés sont nécessaires, mais que tout le monde dans son quartier ne peut pas se permettre d’habiter dans ces nouveaux logements.

Jeannine Blais est la présidente du Club de l'âge d'or de Hanmer. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

S’ils ont de bonnes pensions, tant mieux, mais vous savez, si vous avez juste votre régime des rentes du Canada et la pension de vieillesse avec un supplément, ça ne donne pas un gros montant par mois , dit-elle.