Une classe de maître à l’Université du troisième âge avec Normand Boisvert

Le temps de deux avant-midi, les participants ont pu observer l’artiste peintre à l'œuvre. Normand Boisvert a expliqué ses techniques de peinture à l’huile et de spatule, de l’étape du croquis jusqu'à la finalisation de la toile.

Pour les participants, il s’agissait de l’occasion parfaite pour en apprendre davantage sur la peinture, mais aussi pour rencontrer l’homme derrière l’artiste.

D’autres se sont inscrits spécifiquement pour rencontrer Normand Boisvert, même s’ils ne pratiquent pas eux-mêmes la peinture.

Pour Pierre-Léon Trempe, également participant à la classe de maître, chaque rencontre avec l’artiste et ses œuvres sont profondément émouvantes. J’ai l’impression que je communique ou que je communie plutôt avec ses œuvres .

Normand Boisvert a certes partagé ses techniques de peinture, mais il a également agrémenté la classe de maître de multiples anecdotes personnelles et de réflexions sur sa vie et son parcours.

Des rencontres avec des personnalités connues, en passant par des conseils de sa mère, Normand Boisvert partageait humblement et ouvertement des souvenirs de sa prolifique carrière.

Pour l’artiste, cet atelier représentait d’ailleurs un retour à l'enseignement. Il offrait des cours en début de carrière, dans les années 70 et 80, pour subvenir à ses besoins et se faire connaître davantage.

« J'ai donné des ateliers partout à travers la province de Québec pour gagner ma vie, à Sainte-Tite, à Louiseville, dans toute la Mauricie, un peu partout au Québec et ailleurs, ça m'a aidé à me faire connaître. »

Pour le peintre, cette occasion d’enseignement a bien été accueillie, puisqu’elles se font désormais plus rares.

« J'aime ça, ça me fait voir du monde, à l'atelier, c'est plus solitaire. Tu rencontres les visiteurs et les clients à l'occasion, mais pas tous les jours. J'aime ça, tu transmets ton art et la façon dont tu le fais, à d'autres personnes et elles le découvrent. »