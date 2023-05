Maintien des aînés en milieu rural : les citoyens invités à choisir des projets

Du 8 au 31 mai prochain, tous les citoyens vivant dans les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda sont invités à voter pour leurs projets favoris parmi les cinq déposés par les différents comités de quartier.

Les projets gagnants se partageront une enveloppe de 38 000 $.

Barbara Guimont, agente de mobilisation et de développement pour le collectif Vivre et Vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, souligne que les projets ont tous pour objectif de renforcer les liens entre les aînés et les citoyens plus jeunes dans les communautés rurales.

C’est cinq projets qui sont beaucoup intergénérationnels. C’est vraiment pour développer un peu une entraide au sein des quartiers ruraux. Après la pandémie, on sait qu’il y a eu beaucoup d’isolement social, donc c’est des projets qui sont pensés et réfléchis pour faire un peu des collaborations entre générations, pour pouvoir s’entraider et faire en sorte que les aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur communauté d’appartenance , affirme-t-elle.

Mme Guimond soutient que tous les projets recevront une partie du financement, mais que le sondage assurera aux projets qui termineront dans les premières positions d’être financés à 100 %.

Les citoyens qui sont appelés à voter doivent choisir trois projets. Le premier projet vaut cinq points, le deuxième projet trois points et le troisième vaut un point. Le cumulatif va déterminer quels projets pourront obtenir leur financement , explique-t-elle.

Les citoyens éligibles sont invités à voter par téléphone ou encore en remplissant le formulaire disponible en ligne.