Neuf pompiers de l’Est-du-Québec combattent des feux en Alberta

Ils sont deux à avoir quitté la caserne de Rimouski, deux de Bonaventure, trois de Baie-Comeau, un de Havre-Saint-Pierre et un de Sept-Îles. Ces neuf pompiers de l’Est-du-Québec sont partis samedi matin et ont commencé leur mission dimanche.

Ils tenteront de maîtriser quelques-uns de la centaine de feux qui n’ont pas encore été maîtrisés dans cette province de l’Ouest.

L’état d’urgence a été décrété en Alberta alors que plus de 350 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année. Samedi matin, plus de 24 000 personnes avaient été évacuées et 5200 autres devaient se tenir prêtes à fuir.

L’appel lancé à la SOPFEU est venu du Centre interservices des feux de forêt du Canada, responsable de coordonner la coopération entre les services de lutte contre les incendies dans tout le pays.

La SOPFEU n'a éprouvé aucune difficulté à trouver des volontaires, selon l’agente à la prévention et à la communication Josée Poitras. Vous savez, ce sont des gens qui aiment l’aventure , commente-t-elle.

Les pompiers volontaires doivent tout de même passer des tests de conditionnement physique afin de démontrer qu’ils sont suffisamment en forme pour affronter des terrains inégaux, pentus et escarpés comme on en trouve en forêt.

La situation au Québec

Pendant ce temps, au Québec, le printemps sec dans certains secteurs et l’état clairsemé des forêts les rendent à risque d’incendie.

Josée Poitras assure que toutes les ressources nécessaires à la sécurité des forêts québécoises sont sur place. Il faut combattre les feux en Alberta, mais il faut aussi protéger le Québec , insiste-t-elle.

Les conditions printanières ont créé dans la province une sécheresse relative qui, combinée à l’absence de couvert feuillu, risque d'accroître considérablement le risque d’incendie, notamment dans l’Est-du-Québec.

Trois incendies forestiers ont éclaté à proximité de Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie, depuis vendredi. Selon la SOPFEU , les trois brasiers, dont la superficie totale dépasse la trentaine d'hectares, sont toutefois maîtrisés.

18 pompiers forestiers sont sur les lieux pour éteindre ces incendies, dont l'un des trois aurait été causé par de l'activité humaine.

Un danger d'incendie très élevé en forêt est en vigueur pour les secteurs de Rimouski et de La Matapédia. Les risques d'incendie sont pour le moment élevés dans le reste de l'Est-du-Québec.