Appels, textos, courriels... Comment les partis politiques trouvent-ils vos coordonnées?

Vous pouvez passer devant un panneau d’affichage [et ne pas en tenir compte] ou tourner une page de plus dans un magazine [pour sauter une publicité], mais si votre téléphone reçoit une notification, vous allez la regarder , lance Peter Csillag, directeur des affaires publiques de Wellington Advocacy, une firme de relations publiques.

À la question comment ont-ils obtenu mon numéro? , la réponse est parfois simple : vous le leur avez donné.

La liste électorale, première mine d’or des partis politiques

Des porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti conservateur uni (PCU) de l’Alberta soutiennent que leur principale source de coordonnées d’électeurs est, en fait, Élections Alberta.

Au moment de s’enregistrer pour pouvoir voter, les électeurs doivent fournir leur nom et leur adresse, mais donner un numéro de téléphone est facultatif.

Élections Alberta obtient également les coordonnées des futurs électeurs de 16 ans et 17 ans du ministère de l’Éducation en vue de les inscrire sur la liste électorale lorsqu’ils atteignent l'âge de 18 ans.

La liste électorale ainsi constituée est mise à la disposition des partis, des députés et des associations de circonscription entre les élections, puis à la disposition de tous les candidats durant les campagnes électorales.

Élections Alberta exige toutefois que ces listes ne servent qu’à des fins électorales et a adopté une politique de déclaration obligatoire des pertes et des divulgations ainsi que des accès et des usages non autorisés des coordonnées d’électeurs.

Toute personne qui enfreint ces règles est passible d’une amende pouvant atteindre 100 000 $ et d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.

D’autres sources de coordonnées

Outre la liste électorale, les partis ont également d’autres moyens de trouver les coordonnées des électeurs qu’ils tentent de séduire, note Peter Csillag, qui a travaillé pour le PCU en vue des élections de 2019.

Les partis peuvent notamment recourir aux informations de l’Administrateur de la numérotation canadienne, qui possède une base de données publique dont il est possible d’extraire les six premiers chiffres de tous les numéros de téléphone d’un secteur donné pour déduire les numéros complets de ses habitants.

Quant à l’autre source potentielle, il s'agit des contacts qu’un électeur peut avoir eus avec une formation politique par le passé mais qu’il a oubliés au fil du temps, note Peter Csillag.

Une personne peut avoir oublié une discussion de 30 secondes avec quelqu’un qui a cogné à sa porte il y a quatre ans ou avec un bénévole [d’une formation politique] sur les réseaux sociaux il y a cinq ans , souligne-t-il.

Que faire pour avoir la paix?

Si les communications politiques n’ont pas à se plier aux règles sur les communications non sollicitées en vigueur, les porte-parole des deux principaux partis de la province affirment respecter la volonté des électeurs qui leur demandent de ne plus communiquer avec eux.

Les Albertains qui le souhaitent peuvent également demander à Élections Alberta de retirer leur numéro de téléphone de la liste électorale en appelant au 1 (877) 422-8683.

Avec les informations de Stephen Cook