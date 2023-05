Un véhicule fauche la vie de 7 personnes au Texas

Sept personnes sont mortes et au moins dix autres ont été blessées dimanche à Brownsville, au Texas, quand elles ont été heurtées par un véhicule alors qu'elles attendaient à un arrêt d'autobus, a annoncé la police locale.

Le drame s'est produit vers 8 h 30 (heure locale) près d'un refuge pour migrants et pour sans-abri dans cette ville située tout près de la frontière mexicaine, a indiqué l'enquêteur Martin Sandoval, de la police de Brownsville.

Nous ne savons pas si toutes les personnes décédées étaient des migrants. Nous enquêtons là-dessus avec la police aux frontières , a-t-il expliqué.

Le conducteur du véhicule Range Rover a été arrêté puis transporté à l'hôpital pour y soigner des blessures. Aucun passager n'était à bord.

La police n'a pas immédiatement déterminé le nom et l'âge du suspect. Il est très peu coopératif à l'hôpital, mais il sera transporté à la prison de notre ville dès qu'il obtiendra son congé de l'hôpital , a fait savoir Martin Sandoval. Nous allons alors prendre ses empreintes digitales et sa photo, et nous pourrons trouver sa vraie identité.

La police a également récupéré un échantillon de sang et l'a envoyé en laboratoire pour effectuer des tests.

Le suspect va être poursuivi pour conduite dangereuse, mais il pourrait être visé par d'autres chefs d'accusation dans la journée, a précisé M. Sandoval. L'enquête va déterminer s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré, et si le conducteur avait les facultés affaiblies au moment des faits.

D'après le directeur du centre pour migrants, Victor Maldonado, une vingtaine de personnes attendaient l'autobus. La plupart des victimes sont des hommes d’origine vénézuélienne, a-t-il soutenu.

M. Maldonado a visionné la vidéo de l’impact captée par une caméra de surveillance de son refuge, le Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center, après avoir été informé du drame.

« Ce qu’on voit sur la vidéo, c'est que ce VUS a grillé le feu rouge qui se trouvait à une centaine de mètres et a foncé sur les personnes qui étaient assises à l'arrêt de bus. » — Une citation de Victor Maldonado, directeur du Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center

Selon ses dires, le véhicule s’est retourné après avoir roulé sur le trottoir. Il a ensuite poursuivi sa course folle sur une distance d’environ 60 mètres, heurtant certaines personnes marchant sur le trottoir.

Un témoin du drame a confié à l’Agence France-Presse que tout s’est produit en l’espace de quelques secondes. Une dame est passée en voiture et nous a dit de nous écarter, et on s'est écartés [...] L'assassin arrivait en voiture en nous pointant, en nous insultant , a affirmé Luis Herrera, un Vénézuélien de 36 ans blessé au bras. D'après lui, le conducteur a accéléré en approchant.

Des témoins ont arrêté le conducteur alors qu'il tentait de s'enfuir et l'ont détenu jusqu'à l'arrivée de la police, a-t-il aussi affirmé.

Le conducteur du véhicule utilitaire sport est détenu par les autorités. Photo : Associated Press / Brian Svendsen

La tragédie a eu lieu au moment où les autorités se préparent à la levée, jeudi, d'une mesure sanitaire permettant d'expulser sans délai les migrants, le Titre 42 . Son expiration fait craindre aux autorités un pic d'entrées illégales aux États-Unis.

Le centre pour personnes sans-abri devant lequel l'événement s'est produit accueille en ce moment des migrants en raison de l'afflux actuel, a noté M. Sandoval.

Au cours des deux derniers mois, nous avons reçu de 250 à 380 personnes par jour , a précisé Victor Maldonado.

Ce responsable a fait savoir que son refuge n’avait pas reçu de menaces avant le drame, mais qu’il en a reçu après.

« J'ai vu deux ou trois personnes passer devant la porte et dire au garde de sécurité que c'est de notre faute si ça s'est produit. » — Une citation de Victor Maldonado, directeur du Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center

C’est la deuxième tragédie à secouer le Texas en autant de jours. Samedi, un tireur a ouvert le feu dans un centre commercial extérieur de la région de Dallas, tuant huit personnes. Sept autres personnes ont été blessées.

Le suspect a été abattu par un policier qui se trouvait sur place pour une autre affaire.