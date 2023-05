Un projet de coopérative pour sauver l’épicerie de Saint-Gédéon

Le Marché Richelieu Carol Potvin est en vente depuis déjà trois ans. Faute de relève, le propriétaire mettra la clé sur la porte en septembre.

Devant cette possible fermeture, un mouvement citoyen est né au cours des dernières semaines.

Collectivement, les outils qu'on a sont limités. Et ça, ça fonctionne. On est allés voir ailleurs. Il y a plein de coopératives d'alimentation ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui fonctionnent. Alors, pourquoi pas ici dans un village très prospère? On est environ 2300 habitants l'hiver, mais l'été, on monte à plus de 8000. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capables de faire vivre une coopérative d'alimentation ici , explique un membre du comité citoyen, Pierre Turcotte.

Pierre Turcotte, membre du comité citoyen Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Une soixantaine de personnes étaient réunies pour cette deuxième rencontre en autant de mois.

On veut que les gens sachent ce qu'on fait. C'est un projet de société, de coopérative, donc on a besoin d'informer et de prendre le pouls des gens. Il y avait assez de personnes, ici aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir un bon pouls. Alors, on est très contents , ajoute un autre membre du comité, Jean-Sébastien Lemieux.

Une soixantaine de personnes étaient présentes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les citoyens présents à la rencontre se sont montrés intéressés par la solution retenue.

Le comité, ce sont des professionnels. Ce qu'ils viennent de déposer comme projet, c'est super intéressant. Il faut que ça fonctionne, ce serait bien , a affirmé une participante.

Conserver une épicerie dans un village, c'est un besoin, c'est essentiel. Pas d'épicerie, tu deviens un village fantôme. Je pense que tous les citoyens devraient s'impliquer un petit peu. Juste de s'informer, ce serait beaucoup , a ajouté une autre personne.

Le comité a évalué tous les scénarios possibles avant de retenir le projet de coopérative. La démarche est le fruit de plusieurs semaines de travail et de recherche. M. Turcotte rappelle que la mobilisation citoyenne est absolument essentielle à la réussite du projet.

Si la population n’embarque pas, [que le propriétaire] vend son épicerie et qu'il transforme ça en condos, peu importe. Le projet de coopérative pourrait fonctionner ailleurs. Mais il va fonctionner ailleurs s'il y a une mobilisation citoyenne. Si 75 % des citoyens de Saint-Gédéon embarquent dans le projet, il n'y a aucun doute que ça va fonctionner , explique-t-il.

Le projet n'en est encore qu'aux premières étapes. Le comité citoyen espère maintenant rallier le conseil municipal derrière lui afin d'obtenir du soutien financier.

Il n'y aura aucune décision du conseil demain soir. Je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser les demandes de la coop, ce qu'elle veut faire, et légalement regarder jusqu'où la Municipalité peut aller , nuance le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

Une fois l'étude de marché complétée, les citoyens seront à nouveau invités à se prononcer sur le plan financier et sur les prochaines étapes qui pourraient mener à l’achat du commerce.

D'après les informations de Gabrielle Morissette