L’école Cousteau célèbre ses 25 ans et plusieurs accomplissements

D'anciens élèves, des parents, des enseignants et des membres de la communauté se sont réunis au musée The Polygon Gallery, à North Vancouver, samedi soir, pour célébrer les 25 ans de l’école Cousteau, une école privée française internationale, et ses nombreux accomplissements.

En plus d’être une soirée de célébrations, le gala a également servi à amasser des fonds pour l’école et trois de ses projets : le développement d’un FabLab, un laboratoire de programmation robotique, l’acquisition d’un mur d’escalade et de mobilier pour les classes.

Une ancienne élève de l'école Cousteau montre des photographies à son ancien enseignant. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

L’école Cousteau a été fondée en 1997 par un groupe de parents, avec l’aide de l’ambassade de France au Canada.

Ils ont débuté avec 25 élèves dans un petit bâtiment, dont Allegra Kelly et Matthew Segal, qui étaient présents à la soirée d'anniversaire.

Allegra Kelly, à l'âge de 4 ans, a fait partie du premier groupe d'élèves qui a fréquenté l'école Cousteau, qui s'appelait à l'époque École française internationale de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

J'ai beaucoup aimé mon temps, ça m'a bien préparée, je pense, pour ma vie maintenant, pour mes futures études , estime Allegra Kelly, qui faisait partie de la première cohorte.

« Je crois que de savoir bien parler français, bien écrire, ce qu’on a appris à l'école, ce sont des connaissances qui continuent à m'aider dans ma vie et aussi en voyageant hors du Canada et en rencontrant d’autres personnes francophones, on a une connexion immédiate. » — Une citation de Allegra Kelly, ancienne élève de l’école Cousteau

Une série d'accomplissements

Vingt-cinq ans plus tard, l’école Cousteau a deux campus, 253 élèves et une quarantaine d'employés.

En 2018, l’établissement a également obtenu sa certification d'ÉcoÉcoles Canada, une marque d’excellence en matière environnementale pour les écoles primaires et secondaires du Canada et, en 2021 et 2022, la certification platine de la même organisation, la plus haute reconnaissance.

Toute la communauté, les élèves, les parents et les enseignants se sont mobilisés pour obtenir ces labels ÉcoÉcoles , affirme fièrement la directrice de l’école Cousteau, Cécile Dione.

Les enfants de l'École Cousteau au contact de la nature. Photo : Radio-Canada / Helene Bardeau

Le consul général de France à Vancouver, Nicolas Beaudoin, souligne que l’école fait partie d'un réseau mondial de 550 écoles et lycées français à l'étranger.

Pour la Colombie-Britannique, c’est un atout d’avoir une école qui enseigne à la fois le programme français et celui de la province. C’est aussi un avantage que l’école accueille des enfants dès 3 ans comme dans le système français, dans une ville où c’est parfois compliqué de trouver de l'accueil pour les enfants en bas âge. L'école offre donc cette possibilité de scolariser les petits avec un vrai cursus à partir de 3 ans , ajoute-t-il.

Alexandre Dujardin (à gauche), enseignant d'histoire et de géographie, et Matthieu Rocher, enseignant d'éducation physique à l'école Cousteau. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

L’école Cousteau a beaucoup de projets pour les 25 prochaines années, en particulier mettre l’accent à la fois sur les STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques) et sur les arts, annonce la directrice.