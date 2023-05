L’ACF organise un atelier sur l’art du drag

Les participants ont eu l’occasion de s’initier à cet art à travers des perruques, des pinceaux et du maquillage et ont pu suivre les étapes de préparation nécessaires pour un spectacle de drag.

Ces derniers ont aussi eu la chance d’en savoir davantage sur les origines de cet art de la scène.

Le responsable du projet En toute fierté!, Denis Rouleau, explique qu’il faut encore faire des démystifications autour de l’art de la drag.

L’art de la drag, ça vient de loin, ça remonte aux années 1800 et même plus ,affirme-t-il. À cette époque, les femmes n’avaient pas le droit de jouer sur scènes au théâtre, donc c’est les hommes qui jouaient les rôles des femmes, les hommes se déguisent, portent des robes, des perruques et du maquillage pour personnifier les rôles féminins sur scène.

L’artiste Alva Jouband, dont le nom de scène est Mara Pistachio, a aussi partagé sa passion pour l’art du drag avec les participants de cet atelier.

« Pour les personnes qui font de la drag c’est vraiment une façon de s’exprimer et c’est très créatif. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir offrir un atelier en français, parce que c'est très rare qu’on retrouve ça ici en Saskatchewan. » — Une citation de Alva Jouband, artiste

Plusieurs services et activités seront disponibles dans les prochains mois à travers le projet En toute fierté!

Ceci a pour but d'aider les Fransaskois à mieux s’informer sur les enjeux auxquels font face les personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQ+.

Avec les informations de Fatoumata Traore