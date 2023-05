Inondations à Baie-Saint-Paul : l’industrie touristique mise à contribution

La Ville nous a demandé de faire une liste des maisons disponibles qui pourraient accueillir les sinistrés à Baie-Saint-Paul , explique le directeur d'Hébergement Charlevoix, Daniel Guay, qui ne s’est pas fait prier pour participer à l’effort collectif.

On leur a fourni cette liste avec les noms et les numéros de téléphone des propriétaires afin qu’ils puissent communiquer avec ces gens-là pour voir les possibilités d’hébergement , ajoute l’homme d’affaires dont l’entreprise coordonne la location de 300 chalets, maisons et condos dans la région de Charlevoix.

Daniel Guay espère que les touristes seront nombreux cet été à Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada

Même si plusieurs de ces unités accueilleront des touristes à partir de la fin de semaine de la Fête des Patriotes du 22 mai, la réponse des propriétaires de logis est déjà très bonne, selon Daniel Guay.

Il y a des propriétaires qui ont offert des séjours gratuits, il y en a qui sont prêts à baisser leurs prix de location considérablement pour couvrir leurs frais et aider les sinistrés , note-t-il.

Une générosité extraordinaire

Francois Bédard a perdu son gagne-pain et sa maison : Le Gîte Fleury. Son établissement, situé en bordure de la rivière du Gouffre, a été lourdement endommagé par les crues. L'eau a inondé le sous-sol du bâtiment et recouvert les planchers.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Gîte Fleury, à Baie-Saint-Paul, a été lourdement endommagé par les eaux. Photo : Page Facebook - Gîte Fleury

Pour freiner la progression de la moisissure et des champignons dans ses murs, une large partie du bâtiment devra être détruite.Si les dégâts sont trop importants, toute la structure pourrait tomber sous le pic des démolisseurs.

Malgré tout, M. Bédard s'estime chanceux : il sera hébergé au gîte touristique à la Chouette au cours des prochains mois. Les propriétaires de l'établissement d'hébergement qui a été épargné par les inondations, lui ont offert leur aide pour un temps.

On a une chance inouïe , se réjouit-il en remerciant ses bons samaritains, mais il est conscient que tous n'ont pas une telle chance.

Est-ce que les gens vont pouvoir se faire reconstruire? [Devra-t-on] développer de nouveaux quartiers? Je sais pas mais il va falloir trouver une solution songe-t-il.

« Sur la rue ici y'a déjà des maisons condamnées à être détruites. Sur les rues adjacentes également » — Une citation de Francois Bédard, propriétaire du Gîte Fleury

Une relance qui passe par le tourisme

Le directeur d’Hébergement Charlevoix croit que la région pourra se relever de cette catastrophe grâce aux visiteurs qui sont plus que jamais attendus cet été. Il croit que si les touristes désertent Baie-Saint-Paul, les conséquences seront encore plus graves .

Des milliers de touristes visitent Baie-Saint-Paul lors de la saison estivale (Photo d'archives) Photo : Caroline Perron

Il promet que malgré les dégâts causés par les inondations printanières, les Charlevoisiens seront prêts à les accueillir.

« Si on veut que ça s’arrête, on invite les Québécois à venir nous voir cet été. » — Une citation de Daniel Guay, directeur de l’entreprise Hébergement Charlevoix

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Magalie Masson