Équilibre budgétaire : les libéraux virent « très à gauche », déplorent les conservateurs

« C'est sûr qu'avec l'alliance avec les néo-démocrates, puis maintenant avec la façon de dépenser l'argent sans égard aux contribuables, c'est clairement un virage très à gauche de la part du Parti libéral du Canada. » — Une citation de Pierre Paul-Hus, lieutenant québécois du chef conservateur Pierre Poilievre

Dans une entrevue donnée à La Presse canadienne en marge du congrès libéral, il juge très inquiétant le signal envoyé par les militants que non, l'équilibre budgétaire n'est pas important, on continue comme ça . Il s'agit ni plus ni moins d'une cassure avec la façon de faire du Parti libéral des 100 dernières années .

La résolution, qui émanait de l'aile québécoise du parti, a été défaite durant un vote à main levée où 76 délégués étaient en faveur et 97 contre.

Son préambule plaidait que la dette fédérale est passée de 30 % du PIB en 2015-2016 – lors de l'arrivée au pouvoir des libéraux – à près de 50 % en 2021-2022, ce qui inquiète plusieurs Canadiens .

Il mentionne également que la présence d'un programme de réduction de la dette et de retour à l'équilibre budgétaire aura sans doute une importance significative dans l'esprit des électeurs au moment de choisir un parti pour gouverner le pays.

Vendredi, le premier ministre Trudeau avait dévoilé ses couleurs en refusant de s'engager à adopter un tel plan bien qu'il juge essentielle la responsabilité fiscale . Il avait insisté devant les journalistes sur le fait que le Canada a le plus bas déficit au G7, le plus bas ratio de la dette au PIB du G7 et qu'il est l'un des trois plus grands pays du monde avec une cote de crédit AAA.

De la flexibilité pour des investissements

Après le vote, des libéraux ont expliqué que les militants veulent offrir un peu de flexibilité au gouvernement et que la rigueur budgétaire, ça fait partie de l' ADN du Parti libéral .

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a aussi appelé à distinguer dépenses et investissements en citant la nouvelle usine de batteries de Volkswagen pour laquelle Ottawa a allongé jusqu'à 13 milliards de dollars de subventions, mais qui va payer des dividendes sur des générations .

L'argument est loin de convaincre M. Paul-Hus.

En 2015, quand Justin Trudeau s'est fait élire, [il] a joué dans ce terrain-là en disant : "Écoutez, je vais faire un petit déficit de 10 milliards de dollars la première année, la deuxième année pour investir massivement dans nos infrastructures." Tu regardes ça, tu dis : "Non, ça peut avoir du sens." Mais finalement, on a vu 100 milliards de déficit supplémentaire en 4 ans avec peu d'investissements en infrastructures.

Et bien qu'il reconnaisse que le gouvernement fédéral devait venir en aide à la population durant la pandémie, M. Paul-Hus estime qu'il y a eu une perte de contrôle des finances publiques.

Renoncement

Dans son plus récent budget, qui a été déposé en mars dernier, le gouvernement Trudeau renonçait à sa projection d'un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans. Pour l'année financière 2023-2024, le gouvernement fédéral projetait que le déficit devrait s'établir à 40,1 milliards de dollars.

Le document budgétaire annonçait toutefois qu'Ottawa accorderait près de 80 milliards de dollars d'ici 2034-2035 pour soutenir la transition énergétique par le biais de cinq crédits d'impôt, une réplique au plan du gouvernement américain de Joe Biden. Il précisait aussi que la mise sur pied d'un régime de soins dentaires – engagement clé envers le Nouveau Parti démocratique (NPD) – coûterait 13 milliards de dollars sur cinq ans et 4,4 milliards de dollars annuellement par la suite.

L'ancien premier ministre Jean Chrétien a été l'une des têtes d'affiche du congrès libéral des derniers jours. Celui qui a dirigé le pays de 1993 à 2003, ayant remporté trois mandats majoritaires, a abordé le thème des finances publiques lors d'un discours qui lui a valu des tonnerres d'applaudissements. Depuis 60 ans, il n'y a eu que 10 surplus budgétaires dans les finances canadiennes et, M. Poilievre, c'était toujours [sous] des gouvernements libéraux , a-t-il déclaré.

Les délégués libéraux ont adopté un total de 24 résolutions qui sont ainsi devenues des politiques officielles du parti pour les 8 prochaines années. Parmi elles, forcer les employeurs de compétence fédérale à offrir quatre semaines de congé payé dès l'embauche, et établir un revenu de base garanti.