La Riposte, carnaval féministe en Gaspésie, a attiré 450 carnavaliers à Gaspé

La coorganisatrice du carnaval, Charlie Paquette-Dupuis, affirme que l'événement a enregistré un succès au-delà des espérances de ses six organisatrices.

« On ne s’imagine pas qu’en région, il y a autant de monde qui est intéressé et qui ressent le besoin de participer au mouvement féministe. Visiblement, c’est une réussite! » — Une citation de Charlie Paquette-Dupuis, coorganisatrice de La Riposte, carnaval féministe en Gaspésie

Le carnaval offrait deux jours d'activités variées telles que du hockey bottine. Photo : Gracieuseté de Johanna Moya

Le groupe de six femmes voit le carnaval comme une occasion d'amener le public à se poser des questions. L'objectif consiste à permettre aux participants de constater dans leur propre vie le rapport aux oppressions liées au genre et au pouvoir, et ce, dans une ambiance ludique, explique Mme Paquette-Dupuis.

Ateliers de création, conférences et cabaret faisaient partie de la programmation. Le cabaret a été, ma foi, magique! témoigne la coorganisatrice. La réponse est positive. Les gens vont plus loin que ce qu’on pensait. C’est vraiment super , avoue-t-elle.

Un atelier d'introduction à la lutte dans le cadre des festivités du carnaval. Photo : Gracieusté de Johanna Moya

La Gaspésienne voit un besoin pour ce genre d'activité dans la région. Selon elle, le carnaval comble non seulement la curiosité de la population mais aussi le besoin d'éducation et de sensibilisation à propos de questions féministes.

Il y a des idées qui peuvent faire peur, mais nous, on est là pour montrer que ça ne fait pas peur, l’égalité des genres. C’est pour ça qu’on a décidé de faire une grande fête rassembleuse , affirme la coorganisatrice.

La naissance du carnaval

Un soir de septembre, autour d’une bière, les six amies se sont livrées à cœur ouvert et se sont avoué leur ras-le-bol de la misogynie ordinaire et extraordinaire , peut-on lire sur leur réseau social.

À écouter : Table ronde sur le féminisme de l’avenir

Des fois, on ressent de la solitude et de l'impuissance face à certaines situations qu'on voit, soit dans nos vies personnelles, soit à la télévision. On peut voir le recul du droit à l'avortement et plein d’autres choses , raconte Charlie Paquette-Dupuis.

Les six amies derrière le premier carnaval La Riposte, événement féministe en Gaspésie. Photo : Gracieuseté de Marie-Claude Brière

Qui plus est, le groupe d'amies avait remarqué l’émergence d’un militantisme renouvelé dans le mouvement féministe. On s’est dit : ''Pourquoi ne pas rassembler tout ce monde-là?'' Puis la communauté a vraiment répondu "présent" de façon inespérée.