Le public a dit adieu à la légende Gordon Lightfoot

Plus de 1000 admirateurs du chanteur et parolier Gordon Lightfoot ont afflué dimanche à Orillia, sa ville natale, située à une centaine de kilomètres au nord de Toronto, pour dire adieu à l’auteur l'auteur-compositeur-interprète folk.

La dépouille de l'artiste a été exposée au public dans l’église St. Paul’s United durant tout l'après-midi, et ses admirateurs ont dû faire la queue sous la pluie avant de lui rendre un dernier hommage.

À l'intérieur de l’église, les visiteurs se sont recueillis devant son cercueil au rythme de ses chansons les plus célèbres, entendus depuis un haut-parleur.

Parmi les fans, Steve Porter et son épouse Diane attendaient devant l'église dès 10 h 30, deux heures et demie avant l'ouverture des portes. Ne sachant pas quelle serait la taille de la foule, ils voulaient arriver tôt pour saluer une dernière fois le chanteur ontarien.

J'ai l'impression d'honorer Gord à ma manière. Je représente ma famille et mes ancêtres qui sont tous partis et qui l'aimaient beaucoup , raconte M. Porter.

Plus de 1000 personnes ont fait la queue devant l'église St. Paul’s United à Orillia dimanche après-midi pour dire adieu à Gordon Lightfoot. Photo : Radio-Canada / KenTownsend

De leur côté, Antonette et Vince Di Novo ont fait le trajet depuis Markham, en banlieue de Toronto, pour honorer la mémoire de l’artiste. Je pense qu'il est important d'être ici aujourd'hui pour pleurer cette perte, mais aussi pour le célébrer , témoigne Mme Di Novo.

Son mari Vince considère pour sa part Gordon Lightfoot comme la voix du Canada .

Depuis sa mort cette semaine, j'ai pensé à tant de choses à propos de Gordon , confie-t-il. L'homme aura sa place dans l'histoire et je pense que nous devrions certainement en faire partie , dit-il.

Gordon Lightfoot est décédé le 1er mai à l'âge de 84 ans. (Photo d'archives)

Rick Haynes était quant à lui le bassiste du chanteur et un ami de longue date. Dimanche était pour lui une journée émouvante , confie-t-il.

Il y a beaucoup de souvenirs liés à Gordon autour d'Orillia aujourd'hui, et puis tous ces fans… c'est très surréaliste et poignant , poursuit-il en expliquant qu’il avait repensé à ses 55 années passées aux côtés de son ami et à tous les bons moments partagés .

Ce fut un véritable honneur d'avoir travaillé pour Gordon toutes ces années , dit-il avec fierté.

Selon lui, Gordon Lightfoot était un homme très humble, un aventurier, un philanthrope et une personne très timide . Il regrette que certaines personnes aient pris ça pour de la distance ou de l’arrogance. Mais il était timide et humble , insiste Rick Haynes.

Après l’annonce du décès de Gordon Lightfoot, des habitants d'Orillia ont commencé à placer des fleurs sur deux monuments de la ville qui lui sont consacrés. Photo : Radio-Canada / KenTownsend

Samedi soir, de vieux amis, des familles et des admirateurs du chanteur se sont rassemblés à Orillia pour un concert hommage au musicien. L'événement devait initialement se produire alors que l'artiste était toujours en vie, mais il est devenu une célébration de sa vie et de sa carrière.

Gordon Lightfoot est mort le 1er mai dernier à l’âge de 84 ans.

Ses funérailles privées seront célébrées à une date ultérieure à Orillia. L’icône canadienne reposera aux côtés de ses parents.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard