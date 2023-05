Des municipalités de la région participent au Défi pissenlits

L'idée est de laisser en place les plantes qui sont une source de nourriture pour les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs.

L'idée derrière ça, c'est que le pissenlit est la première fleur qui arrive en abondance au moment où la nature se réveille, donc, où des insectes pollinisateurs ont besoin justement de nourriture. Donc si on veut favoriser la pollinisation parce qu'on sait, la pollinisation est essentielle à la production de beaucoup de plantes par la suite qui nous alimentent, donc on doit donner une chance aux insecte s, insiste la conseillère Adel Beauregard.

La Ville revient pour la deuxième année avec son Défi pissenlits et demande aux résidents de retarder la première tonte.

Adel Beauregard affirme que les citoyens ont adhéré à l'idée dès son lancement l'année dernière.

Ça avait été un succès parce que dans le fond, on ne savait pas trop comment ça répondrait. Ce n'est pas tout le monde qui embarque. Puis des fois, même si la personne décide de ne pas embarquer, de conserver sa pelouse verte, le fait qu'elle voit ailleurs qu'il y a des pissenlits que les gens laissent aller [l'encourage à embarquer]. C'est quand même un outil de sensibilisation pour favoriser une meilleure biodiversité , dit-elle.

Elle croit aussi que la sensibilisation est un moyen d'encourager les propriétaires à adopter les pratiques de biodiversité sur leur terrain.

C'est une sensibilisation qui est progressive, sans coercition , dit l'élue qui rappelle qu'il faut continuer à en parler. Les gens sont réceptifs. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu là, à accepter que la pelouse soit un peu hirsute si j'ose dire, mais il y en a qui sont rendus là et il y a des endroits publics qui le font aussi des actions qui le font. La ville l'applique dans certains de ces espaces verts , mentionne-t-elle.

La Ville de La Sarre emboîte aussi le pas au mouvement et s'engage à ne passer pas la tondeuse sur certaines parties du gazon de ses parcs et espaces verts et invite la population à adopter la même pratique.