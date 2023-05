Inondations : pont coupé et courses en chaloupe à l’ouest de Montréal

À l'île Mercier, les propriétaires de bateaux se relaient pour transporter leurs voisins au fil de la journée. Que ce soit pour emmener les enfants à l'école ou à leur cours de natation , la voie fluviale est devenue un passage obligé. En 2019, on l'a fait pendant six semaines , se souvient Alin Circo, père de famille.

À la barre d'une chaloupe, Pier-Luc Cauchon préfère lui aussi rester philosophe. Le capitaine improvisé évoque une meilleure préparation par rapport aux crues printanières précédentes, celles de 2017 et de 2019 où l'île Mercier avait été coupée de sa voisine, sans lien routier accessible.

Nous sommes mieux organisés, on a de l'expérience et la communauté s'entraide , se félicite M. Cauchon.

Le résident reproche toutefois à la Ville d'avoir annoncé la fermeture du seul pont de l'île de façon hâtive, sans préavis, dit-il. On aurait aimé avoir une meilleure communication.

Dans une réponse envoyée à Radio-Canada, la Ville précise évaluer la sécurité du pont dès que de l’eau se retrouve sur la chaussée . La situation peut changer lentement ou rapidement en fonction de différents facteurs , justifie-t-on.

En outre, il a été recommandé aux citoyens d'évacuer l'île depuis la fermeture du petit pont, même si des équipes nautiques assurent les services d'urgence .

Jusqu'à présent, une seule maison a été inondée, signale Stéphane Côté, maire de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Des sous-sols ont reçu de l'eau, mais on ne parle pas des impacts de 2017 et de 2019 , compare le maire.

M. Côté explique que 45 000 sacs de sable pour retenir les inondations ont été installés ou sont en voie de l'être . Les coûts afférents de ces mesures temporaires, dont ceux de la location de pompes à eau, grèvent le budget du maire. Il souhaiterait obtenir les financements nécessaires pour ériger des digues permanentes, à l'instar de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

« Avec les changements climatiques, ça va s’empirer, et si on ne se prépare pas, on va vivre des situations qui vont s'aggraver. »