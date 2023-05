La saison des croisières commence à Saint-Jean malgré des travaux de construction

Le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, anticipe une bonne saison des croisières avec beaucoup de touristes malgré les travaux de construction et d’agrandissement en cours.

Le port attend 78 navires au total cette saison. Le premier, le Hanseatic Inspiration, transporte 230 passagers et arrive dimanche. Tout ça alors que des bulldozers et des excavatrices sont à l'oeuvre et que des monticules de gravats encombrent en ce moment le front de mer.

La responsable du développement des croisières du port de Saint-Jean, Natalie Allaby, ne se dit toutefois pas inquiète. Selon elle, les travaux de construction sont un signe de croissance et de prospérité.

L’essentiel est d’informer les passagers de la situation et de leur expliquer le développement de notre ville , avance-t-elle. Ce n’est que du positif.

Le taux d’occupation des bateaux de croisière étaient de 84 % la saison dernière, alors qu’il frôle le 100 % cette année, relate Natalie Allaby.

Bien que la date de fin des travaux demeure incertaine, Natalie Allaby confirme que la remise en état de la Loyalist Plaza sera prête pour la saison des croisières 2024.

Entre-temps, des cartes de la ville indiquant les zones où se situent les travaux de construction et les façons de les contourner seront remises aux passagers.