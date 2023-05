Les Oilers nivellent la série face aux Golden Knights avec un gain de 5-1

Les Oilers ont marqué trois fois en six occasions avec l'avantage d'un homme. Ils ont aussi inscrit un but en infériorité numérique dans la victoire. À court d'un homme, Edmonton n'a accordé aucun but en trois occasions.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont touché la cible à deux reprises, le capitaine a aussi récolté une aide pour trois points. Evan Bouchard a marqué son troisième des séries en plus de récolter deux aides. Zach Hyman et Ryan Nugent-Hopkins ont de leur côté amassé deux aides.

Connor McDavid a inscrit deux buts et ajouté une aide dans la victoire des Oilers lors du deuxième match de la série. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Quatre buts en première période

Après 20 minutes de jeu, le match était déjà hors de portée pour les Golden Knights qui ont vu les visiteurs inscrire quatre buts.

Leon Draisaitl a marqué à deux reprises. Il a d’abord ouvert la marque après 2:21 de jeu lors d’une supériorité numérique, puis il a inscrit le quatrième but alors qu’il restait 3:43 à faire.

Evan Bouchard, avec l’avantage d’un joueur et Connor McDavid, en infériorité numérique, ont été les autres marqueurs des Oilers lors du premier tiers.

Dès le premier but du match, Leon Draisaitl et Evan Bouchard ont porté leur série de matchs avec au moins un point à huit; Connor McDavid, la sienne à sept.

Les deux buts de Draisaitl étaient ses 12e et 13e des séries. Le record pour le plus grand nombre de buts marqués une même année est de 19 et il appartient conjointement à Reggie Leach des Flyers (1976) et à Jari Kurri des Oilers (1985) qui avaient réussi l’exploit en 16 et 18 matchs respectivement. Draisaitl en a disputé huit jusqu’à maintenant.

Plus rien de ce qu’il peut faire ne me surprend , a mentionné le défenseur Evan Bouchard en parlant de Leon Draisaitl.

Connor McDavid a renchéri en mentionnant que certains soirs, l’Allemand était le meilleur joueur de hockey au monde.

Draisaitl, qui n’avait pas voulu recevoir de fleurs après avoir inscrit les quatre buts des Oilers lors du premier match, a affirmé qu’il ne tentait que de faire son travail.

Je tente de faire de mon mieux chaque soir pour aider l’équipe à gagner. Je sais que c’est cliché, mais c’est la vérité , a confié Draisaitl.

McDavid avec son deuxième du match a été l’unique marqueur en deuxième période alors que Ivan Barbashev a privé Stuart Skinner d’un jeu blanc avec un but marqué tôt lors du troisième tiers.

Le gardien des Oilers a repoussé 30 des 31 tirs dirigés vers lui. Laurent Broissoit a accordé 5 buts sur 32 lancers avant de céder sa place à Adin Hill en début de troisième période. Celui-ci a été parfait, mais n’a été mis à l’épreuve qu’à quatre reprises.

Des équipes qui s’aiment de moins en moins

C’est la première fois que les deux équipes s’affrontent en séries éliminatoires, il n’y a donc pas d’historique de rivalité entre les deux formations.

L’histoire a peut-être commencé à s’écrire alors qu’on a eu droit à quelques combats et quelques échauffourées.

Nous avions une avance de 5-0, nous savions qu’ils allaient tenter de causer des problèmes pour se sentir plus impliqués dans le match , a dit Evander Kane. Et je crois que nous avons fait du bon travail pour répondre à leurs actions , a-t-il ajouté.

Kane a été impliqué dans deux mêlées, une première en fin de deuxième période, où il s’en est pris à Keegan Kolesar, et l’autre en troisième période, où il a échangé des mots avec William Carrier.

Il a écopé de punitions d’inconduite chaque fois en plus de deux punitions mineures pour rudesse lors de la première mêlée.

L’entraîneur Jay Woodcroft croit que ses joueurs ont bien répondu aux tentatives d’intimidation des Golden Knights.

Je suis fier de la façon dont nos joueurs se sont comportés. Nous avons une équipe avec des joueurs costauds et personne ne nous a ridiculisés depuis que je suis derrière le banc de l’équipe.

L’entraîneur des Golden Knights a quant à lui déploré le manque d’engagement et d’émotion de la part de ses joueurs. Nous n’avons pas joué les uns pour les autres et c’est ce qui me déçoit le plus , a affirmé Bruce Cassidy.

La série se déplace à Edmonton pour les matchs numéro trois et quatre, qui seront présentés lundi et mercredi.