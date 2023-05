Des jeunes francophones de la Colombie-Britannique en action pour la justice sociale

Claudya Leclerc, chef de projet du programme Jeunes Leaders des Relations Saines, explique que la justice sociale concerne tout le monde. On voit l'envie dans les écoles d'en parler , précise-t-elle.

« Souvent, on sous-estime la capacité d'un jeune de s'impliquer. Or, ils sont au rendez-vous, ils sont prêts. [...] Il faut accueillir cette relève et permettre à la communauté francophone d'évoluer avec nos jeunes. » — Une citation de Claudya Leclerc, chef de projet du programme Jeunes Leaders des Relations Saines

Claudya Leclerc estime qu'il est important que les jeunes aient un espace pour discuter de justice sociale. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Des discussions aux solutions

Grâce à des ateliers et des discussions en groupe, les élèves développent des projets et des politiques pour améliorer le milieu de vie dans leurs écoles.

Selon Samuel Nguza, élève de 11e année et jeune leader du programme, les idées développées peuvent changer la façon dont les systèmes fonctionnent.

Samuel Nguza indique que des projets de sensibilisation voient le jour à la suite des discussions entourant les enjeux qui touchent la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Les groupes de discussion apportent des idées. On partage et on crée des projets de sensibilisation, on crée des solutions dans des écoles et on élabore toutes sortes de solutions , explique-t-il.

Il ajoute que les sujets discutés vont des relations saines, c’est-à-dire empreintes de respect, à la santé mentale, en passant par la sécurité sur les réseaux sociaux et une foule d’autres sujets en lien avec l’inclusion.

« [L’objectif] est de devenir un allié. Nous abordons plusieurs sujets afin que tout le monde soit inclus. » — Une citation de Samuel Nguza, jeune leader

Un projet de balado

Un exemple concret d’un projet mis en place est le balado Nous, on en parle.

Animé par Iman El-Safadi et Sarah Ewimana et réalisé par Clara Cenerelli et Soumaya Tissira, quatre élèves au sein d’écoles francophones de la province, le balado aborde les enjeux sociaux qui touchent la jeunesse.

L'équipe du balado Nous, on en parle a développé une plateforme qui permet aux jeunes d'échanger à propos de sujets de justice sociale. De gauche à droite : Iman El-Safadi, Sarah Ewimana, Clara Cenerelli et Soumaya Tissira. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Iman El-Safadi estime que les jeunes ont leur mot à dire. On connaît plein de jeunes avec quelque chose à dire, mais qui n’ont pas de plateforme. On voulait créer ce podcast pour leur donner une plateforme , commente-t-elle.

L’équipe du balado indique que les sujets touchent les jeunes, mais elle souhaite également rejoindre les adultes.

On souhaite que les jeunes sachent que d’autres ont les mêmes pensées, les mêmes opinions, les mêmes expériences. Mais c’est aussi pour les adultes, comme une preuve qu’on est là. On est présent, on est actif, on veut poser des gestes pour nous, les jeunes, pour le futur , ajoute Iman El-Safadi.

Le rassemblement Jeunes Leaders des Relations Saines se fait en collaboration avec le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB). Il s'adresse aux élèves de 11e et 12e année dans quatre écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), soit Jules-Verne, Gabrielle-Roy, Au-coeur-de-l'île et Pionniers. À la suite des rencontres, les solutions qui auront été développées par les jeunes seront présentées aux administrations des écoles.