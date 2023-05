Cérémonie en mémoire d’une fillette retrouvée morte dans une benne à ordures

Une centaine de personnes se sont réunies samedi dans l'église presbytérienne de Rosedale, dans l'Est de Toronto, pour honorer la mémoire de la petite fille dont la dépouille a été découverte dans une benne à ordures du quartier il y a un an.

Alors que l’identité de la fillette demeure inconnue, la communauté espère que cette cérémonie d’hommage attirera l’attention pour inciter des personnes ayant des informations à se manifester pour faire avancer l’enquête.

Les participants portaient des foulards tricotés par des membres de la communauté, aux couleurs des deux couvertures qui enveloppaient le corps de la fillette lorsqu’elle a été découverte, le 2 mai 2022.

On veut que nos enfants aussi sachent qu'aucun enfant ne peut être oublié, qu'il faut donner une identité à quelqu'un qui disparaît. Et c'est aussi important parce que c'est un grand mystère , explique Michelle Miller-Guillot, une paroissienne présente à la cérémonie.

L’église presbytérienne de Rosedale est située à quelques centaines de mètres de l’endroit où le corps de la fillette a été retrouvé.

Le pasteur de la paroisse, Daniel Cho, explique avoir parlé avec certains voisins qui ont été horrifiés et épouvantés par cette découverte non loin de chez eux. Les gens ont des enfants, des gens ont des petits-enfants, et c'était tout simplement horrible d’apprendre les circonstances de cela .

« Notre espoir ultime est certainement que nous puissions sensibiliser le public afin que cela puisse conduire à une résolution [de l’enquête]. C'est notre ultime espoir! » — Une citation de Révérend Daniel Cho, pasteur de l'église presbytérienne de Rosedale

Portrait-robot de la fillette que la police de Toronto tente d'identifier. Photo : Service de police de Toronto

De son côté, la police de Toronto affirme être toujours mobilisée pour élucider ce drame. Il y a un an, nous nous étions promis d'identifier cette jeune fille. Nous avons fait de grands progrès dans notre enquête et je maintiens cette promesse faite à la communauté. Nous trouverons les réponses , assure la détective Renee Foley.

À l’issue d’une autopsie, quelques jours après la macabre découverte, la police avait affirmé que les restes humains étaient ceux d’une petite fille morte plusieurs mois auparavant.

La détective Renee Foley avait décrit la victime comme une fillette âgée de 4 à 7 ans, mince, noire, d’ascendance africaine ou mixte africaine et mesurant environ 105 cm.

Même si son identité est encore inconnue un an plus tard, la communauté de Rosedale veille à ce que cette fillette ne soit pas oubliée.

