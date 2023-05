La Journée de la bande dessinée gratuite rassemble des familles à Calgary

L’événement qui a vu le jour en 2002 rassemble des amateurs de culture pop et geek en tout genre et a pour but de promouvoir l'appréciation des bandes dessinées, des animés et des mangas, notamment.

Dans le sud de Calgary, le commerce familial de bandes dessinées Comic-Kazi s'est empressé d'ouvrir ses portes pour accueillir des amateurs passionnés.

Plus de 2000 magasins dans le monde participent à l'événement annuel de la Journée de la bande dessinée gratuite. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Comic-Kazi participe à la Journée de la bande dessinée gratuite depuis les débuts de l’événement international.

La popularité du magasin a conduit à une expansion qui s'est traduite par son déménagement dans un plus grand local au sud de Calgary en novembre dernier.

Bien plus qu'une bande dessinée gratuite

En plus d'offrir des bandes dessinées gratuites et des rabais sur une variété d'articles en magasin, Comic-Kazi a également donné aux clients la chance de rencontrer Marcus To, un artiste de la maison d'édition Marvel Comics, surtout connu pour son travail sur les bandes dessinées Red Robin, Huntress et Soulfire.

Comic-Kazi a ouvert ses portes à Calgary il y a près de trois décennies. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

De plus, les aspirants créateurs, artistes et éditeurs de bandes dessinées ont pu rencontrer Steve Colle, un spécialiste du milieu originaire de Montréal, qui leur a transmis ses connaissances.

Steve Colle se souvient avoir reçu sa première bande dessinée à l'âge de 9 ans, lorsque sa mère lui en a apporté une alors qu'il était à l'hôpital.

Né à Montréal, Steve Colle s'est installé en Alberta en 1990 où il poursuit une carrière dans l'industrie des bandes dessinées. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Désormais éditeur de bandes dessinées, il figure parmi les invités présents, samedi, au magasin Comic-Kazi de Calgary.

Il estime que les bandes dessinées représentent une part très spécialisée du marché de la culture pop.

Mais, avec le Free Comic Book Day, ça permet aux gens de se rendre dans les magasins sans avoir à payer les prix courants des bandes dessinées , souligne Steve Colle. Ils les découvrent et, avec un peu de chance, ils les apprécieront et voudront continuer à les acheter.

Les bandes dessinées tissent des liens familiaux

Mary Ann Wong, copropriétaire de l'établissement familial Comic-Kazi, estime que la culture pop est un élément qui unit les gens.

C'est un excellent moyen pour les parents de partager avec leurs enfants les livres qui ont marqué leur enfance , croit-elle. Les bandes dessinées sont créatives et les histoires sont intergénérationnelles.

C'est un des facteurs qui expliquent la longévité de la boutique consacrée à la culture pop, qui existe depuis maintenant 28 ans.

Le duo mère-fils, Devin Wong (à gauche) et Mary Ann Wong (à droite), était ravi de voir de nouveaux et d'anciens clients venir au magasin pour la journée annuelle de célébration des bandes dessinées. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Il se trouve que c'est aussi l'âge du fils aîné des propriétaires, Devin Wong.

J'aime voir ce regain d'imagination chez les gens lorsqu'ils entrent et découvrent des livres et des personnages qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps , raconte Devin Wong, qui est également cogérant de la boutique. C’est super de voir les gens partager cette expérience avec leurs enfants.

Ce fut l'expérience de Justina Modlich qui, avec son mari John, a emmené ses deux enfants à Comic-Kazi dans le cadre d'une sortie familiale.

John (à gauche), Justina (au milieu, derrière), Felix (à droite) et Madison (au milieu, devant) ont passé une journée en famille à Comic-Kazi dans le cadre de la Journée de la bande dessinée gratuite. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Alors que Felix, 11 ans, adore les animés, sa sœur âgée de 8 ans, Madison, a fait part de sa passion pour les superhéros féminins.

C'est ma mère qui me les a fait découvrir il y a environ un an , explique Felix. Quand je regarde ces bandes dessinées, je crée mes propres super pouvoirs et j'imagine ma propre fanfiction.

Les animés sont devenus de plus en plus populaires au cours des dernières années, selon Mary Ann Wong, copropriétaire de Comic-Kazi. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Bien que Madison n'ait pas trouvé la bande dessinée qu'elle cherchait en boutique, la petite fille a tout de même eu de quoi s'enthousiasmer.