Feux de forêt et de broussailles : l’Alberta décrète l’état d’urgence provincial

L’Alberta décrète l’état d’urgence provincial en raison des feux qui ravagent le nord et l’ouest de la province. La première ministre, Danielle Smith, en a fait l’annonce samedi, au terme d’une réunion d’un comité ministériel d’urgence.

L’état d’urgence permet à la province d’accéder à des fonds additionnels pour répondre aux feux qui font rage. Il permet aussi de mobiliser des ressources gouvernementales supplémentaires et d’assurer une meilleure coordination des différents niveaux de gouvernement.

Nous avons entendu de la part de municipalités que le personnel est fatigué et a besoin de soutien. L’Association des municipalités rurales était en faveur de décréter cet état d’urgence et c’est une des raisons qui nous a poussés à prendre cette décision , a déclaré Danielle Smith.

L'Alberta déclare l'état d'urgence face à la progression rapide des feux de forêt qui ravagent la province. Plus de cent feux ont forcé, jusqu'à présent, près de 25 000 personnes à quitter leur domicile, tandis que des milliers d'autres sont sur un pied d'alerte. Le reportage d'Anne Levasseur.

L’Alberta est prête à affronter ce qui [l'] attend , a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis, qui demande aux résidents dans les régions touchées de se tenir prêts à évacuer à tout moment, avec notamment de la nourriture, de l’eau et des médicaments pour 72 heures.

Il demande aussi aux personnes évacuées de s’enregistrer auprès de leur centre d’évacuation désigné ou en ligne, sur le site emergencyregistration.alberta.ca.

En fin d’après-midi, samedi, 110 feux brûlaient en Alberta, dont 36 étaient non maîtrisés. Plus de 350 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, une superficie équivalente à plus de quatre fois la taille de la ville de Calgary.

Un feu de près de 80 000 hectares continue notamment de brûler au sud de la ville d’Edson.

Samedi matin, les autorités évaluaient le nombre total de personnes évacuées à plus 24 000 et 5200 personnes supplémentaires devaient aussi être prêtes à évacuer à tout moment.

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a fait le point sur les feux qui ravagent certaines parties de la province à midi, samedi. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Près de 80 pompiers du Québec et de l’Ontario étaient en déplacement vers l’Alberta, samedi, pour aider à combattre les feux.

L’aide fédérale appelée en renfort prochainement

Danielle Smith ajoute que le gouvernement fédéral se tient prêt à venir en aide à la province. Elle a l’intention de s’entretenir avec le premier ministre Justin Trudeau dans les prochaines heures.

Nous étudions les options disponibles, y compris les pompiers chargés de la protection de nos parcs nationaux, évidemment ils doivent aussi protéger nos parcs. Nous vérifions aussi si les forces armées canadiennes disposent de ressources que nous pourrions mettre à contribution , a-t-elle précisé.

Le bilan des dégâts matériels demeure difficile à évaluer en raison de la grande quantité de fumée et parce que les évacués n’ont, pour la plupart, pas pu rentrer chez eux pour constater l’état de la situation.

Les autorités provinciales confirment par ailleurs que les feux menacent l’alimentation électrique de la municipalité de Jasper. Cette dernière demande aux évacués de prendre la route en direction de Banff et de Calgary où de l’aide additionnelle sera accessible pour eux. La province envisage d’ouvrir un centre d’accueil dans la métropole albertaine.

Des candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti conservateur uni (PCU) ont suspendu leur campagne en raison des feux. Plus tôt dans la journée, Danielle Smith a toutefois souligné que son intention était de maintenir la date des élections provinciales au 29 mai.