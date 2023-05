Les jeux vidéo indépendants à l’honneur

Les adeptes de jeux vidéo ont pu découvrir des projets inédits en plus de rencontrer les créateurs issus de cette industrie qui regroupe près 15 000 artisans au Québec.

Non seulement il y avait de la formation, mais il y a des jeux qui ne sont pas nécessairement sortis encore, qui sont en démo. Donc le public a l'occasion de les essayer tout de suite et de parler directement aux innovateurs , résume le directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec, Jean-Jacques Hermans.

Jean-Jacques Hermans, directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui organise cet événement. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Des studios de création de la région ont pu bénéficier de cette vitrine exceptionnelle. C’est le cas de Deuzspark Technologie basé au centre-ville de Chicoutimi.

On a profité de cette journée pour montrer notre jeu, ici. C'est la première fois qu'on le présente au public et on voulait que ce soit dans notre région lors d'un événement spécial. Nous, personnellement, on veut aller chercher entre 50 et 200 personnes d'ici les 10 prochaines années, donc on a de gros projets , témoigne le président-directeur général, Vincent Roy.

Le fondateur des studios Shishi de Montréal qui a lancé un jeu vidéo inclusif destiné aux enfants participait également à ce rendez-vous.

On voulait faire le jeu le plus accessible possible surtout pour les personnes avec un handicap. Donc, on a mis des fonctionnalités pour faciliter l'utilisation du jeu , souligne Frédéric Mcnamara.

Les artisans de cette industrie ont bon espoir que le Saguenay deviendra un pôle majeur de cette industrie. L'événement était d’ailleurs organisé en collaboration avec Ubisoft, implanté ici depuis maintenant cinq ans.

On collabore depuis longtemps avec la Caravane. On veut vraiment encourager l'écosystème du jeu vidéo particulièrement en région. On pense qu'il y a beaucoup de talents ici et de la place encore pour plusieurs entreprises , affirme le gestionnaire des opérations studio et du développement régional, Ubisoft Saguenay, Patrick Bérubé.

L’instavidéaste Valérie Lévesque, originaire de la région, était porte-parole de l’évènement. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La créatrice de contenu saguenéenne, Valérie Lévesque, est d’avis que la présence d’Ubisoft et de studios indépendants régionaux pourrait inspirer de petits studios à rêver grand en région.

D’après les informations d’Andréanne Larouche, Radio-Canada, Saguenay