Manifestation contre le déménagement du Centre des sciences de l’Ontario

Des représentants de plusieurs syndicats et des opposants se sont rassemblés samedi devant le Centre des sciences de l’Ontario, à Toronto, pour manifester contre le plan de déménagement de l’édifice à la Place de l’Ontario.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), qui organisait la mobilisation, explique que ce déménagement mettrait en péril des centaines d’emplois.

« Ce n’est pas ce que les Torontois veulent. » — Une citation de JP Hornick, président du SEFPO.

Dans le cadre du réaménagement de la place de l'Ontario voulu par le gouvernement Ford, l’édifice actuel du Centre des sciences, qui se trouve dans le nord-est de la ville, serait démoli et remplacé par des logements. La province souligne que le Centre des sciences a ouvert ses portes en 1969, et que sa démolition coûterait moins cher que sa rénovation.

Ils ont pris cette décision sans consulter la communauté ni les employés, et sans comprendre l'impact que ce changement aurait sur notre communauté et sur la ville , déplore JP Hornick, président du SEFPO .

Les syndicats soutiennent que l’emplacement actuel du bâtiment est avantageux, et qu’il est facilement accessible en transport public et par les autoroutes. Ils soulignent également que le Centre est un lieu de rassemblement communautaire dont l’histoire inspire plus de 220 000 visiteurs chaque année.

Mark Fisher, le deuxième vice-président de la section locale 549 du SEFPO , explique que ce déménagement entraînerait la perte de l’espace consacré aux employés pour la création de leurs expositions de renommée mondiale. Cette section locale représente plus de 400 employés du centre.

Nous aimerions connaître le plan; que se passerait-il avec ces emplois? Et que deviendrait le rôle global du Centre des sciences? interroge-t-il.

La manifestation de samedi se tenait en même temps que le débat informel de certains candidats à la mairie de Toronto au sujet du plan de revitalisation de la Place de l’Ontario.

Avec les informations de CBC