Deux feux de forêt dans les environs de Fort Smith

Cet incendie s’étend sur 28,5 hectares à 16 km à l’ouest de Fort Smith, un peu passé Bell Rock. Selon les autorités, le brasier aurait été causé par l’activité humaine et il est contenu à environ 70 %.

Aucun dommage n’a encore été constaté sur les structures et infrastructures de la région et l’autoroute reste ouverte.

Le second incendie était en dormance sous la neige et a repris de la vigueur avec le temps doux. Il se trouve à quelque 30 km au nord-est de Fort Smith, de passé la rivière des Esclaves et s’étend sur environ 1 hectare.

Selon les autorités, il ne représente aucune menace pour des structures ou des infrastructures.