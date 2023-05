Ce sont des anges , affirme France Gaudreau, résidente de la rue des Cèdres, décrivant ainsi l’élan de solidarité dont elle a été témoin.

Aujourd’hui, on a strippé le sous-sol au complet. Dix personnes sont arrivées : je ne les connais pas, ces gens-là. C’est une organisation hallucinante.

La maison de France Gaudreau n'a pas été épargnée par l'inondation. Photo : Radio-Canada

Si certains bénévoles passent leur journée à travailler physiquement, d'autres donnent de leur temps avec de petites attentions.

Ils passent, nous donnent de l’eau, des popsicles, ils nous font des sandwichs. On est brûlés, crevés, ils arrivent et ils mettent de la musique, ils nous redonnent le sourire.

Le Festif! prend les choses en main

Au sommet de cette organisation d’entraide se trouve Clément Turgeon, directeur du festival de musique Le Festif! de Baie-Saint-Paul. Lui et son équipe sont devenus la courroie de transmission des besoins sur le terrain .

Ils ont créé un groupe Facebook, fait du porte-à-porte afin de recenser les besoins des sinistrés et lancé un appel aux bénévoles.

Clément Turgeon et son équipe coordonnent les équipes de bénévoles. Photo : Radio-Canada

Les gens se présentent à notre bureau, on attribue les tâches et les maisons aux bénévoles puis les équipes s’en vont , explique-t-il.

« C’est à peu près 1000 bénévoles qu’on va avoir eu en cinq jours. » — Une citation de Clément Turgeon, directeur du festival de musique Le Festif! de Baie-Saint-Paul

Des bénévoles ont même parcouru des centaines de kilomètres pour venir prêter main-forte.

Il y en a de Montréal, de Québec, de Lanaudière, de Saguenay [...]. Il y en a qui nous disent qu’ils ont vu notre initiative aux nouvelles et ont voulu s’impliquer.

C’est le cas d’Eva-Maude Champoux, originaire de Montréal.

Eva-Maude Champoux fait partie des nombreux bénévoles qui ont aidé des sinistrés de Baie-Saint-Paul samedi. Photo : Radio-Canada

Quand je suis arrivée, Le Festif! nous a pris en main, raconte-t-elle. On a aidé des gens à faire des boîtes de déménagement avec de la bouette partout sur leurs effets personnels.

Aide financière

Au Centre communautaire Pro-Santé de Baie-Saint-Paul, des bénévoles recueillent des denrées alimentaires non périssables qui seront offertes aux sinistrés. La directrice invite désormais la population à offrir des dons en argent pour aider les gens qui ne seront plus capables de payer les travaux ou qui ne seront pas admissibles à l’aide gouvernementale .

Annie Bouchard, du Centre communautaire Pro-Santé, espère aider les sinistrés financièrement. Photo : Radio-Canada

L’aide gouvernementale ne sera pas suffisante, mentionne Annie Bouchard. Parmi les gens qui sont sinistrés, personne n’est assuré contre les inondations et il y en a dont les maisons vont être considérées comme plus viables.

Selon les dernières informations de la Ville de Baie-Saint-Paul, 186 logements n’ont toujours pas pu être réintégrés à Baie-Saint-Paul, ce qui représente environ 300 personnes toujours à la rue.

Faut-il vraiment tout jeter?

Des entreprises ont aussi incité leurs équipes à mettre la main à la pâte. Pour cet employé de Construction Rosaire Guay, sa présence va bien au-delà de fournir des paires de bras pour aider les sinistrés.

On est venus aider à vider l’eau des maisons, on est venus toute l’équipe, on a amené nos machines et notre moral parce que les gens en ont besoin , relate Nicolas Thibodeau, un employé de cette compagnie établie à Baie-Saint-Paul.

Nicolas Thibodeau, employé d'une compagnie de construction, a apporté ses conseils aux sinistrés. Photo : Radio-Canada

Ça nous permet aussi de donner notre avis par rapport à leur maison et à leur structure, ajoute-t-il. Au niveau de l’eau, la nappe phréatique commence à descendre. On a repris le contrôle. Il faut voir ce qu’il faut arracher et ce qui est en bon état.

S’il remarque que tout le monde qui participe à cette corvée veut bien faire , il croit que les gens devraient prendre le temps d’analyser l'état des murs et des planchers des maisons avant de les mettre au conteneur.

C’est complexe. Il y a des morceaux qui auraient dû être analysés pour savoir s’ils ont été atteints par l’eau.

Malgré tout, son meilleur conseil demeure de garder le moral, et ensemble, on va s’en sortir , conclut ce travailleur de la construction avant de retourner aider des résidents.

Avec la collaboration de Magalie Masson