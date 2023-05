Des Britanno-Colombiens célèbrent le couronnement de Charles III

Le couronnement de Charles III marqué en grande pompe, à Londres, samedi , a aussi été célébré en Colombie-Britannique. Des partisans de la monarchie se sont réunis pour souligner l'événement et les traditions anglaises.

Parées de leurs chapeaux et de leurs plus beaux habits, Sarah Walter et son amie Lisa Michalopoulos ont célébré le couronnement du roi Charles III dans un salon de thé de Vancouver.

C'est excitant, c'est la première et probablement la dernière fois que je vais vivre un couronnement , raconte Sarah Walter.

Lisa Michalopoulos célèbre le couronnement du roi Charles III dans un salon de thé de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Elle explique s’être procuré un chapeau en ligne pour l’occasion.

Paula Leith et ses deux amies portent aussi des chapeaux et sont venues déguster de petits desserts et sandwichs en l'honneur du nouveau roi.

Nous sommes allées à Londres à plusieurs reprises et nous aimons la tradition du thé, alors cette fois-ci, nous pouvons prendre le thé en l'honneur d'un événement spécial , explique-t-elle.

Christine Munch trouve l'histoire de la famille royale fascinante. La façon dont ils ont survécu toutes ces années et les politiques qui changent. On a un nouveau roi, ce qui n'est pas arrivé en 70 ans , souligne-t-elle.

Elle est d'avis que, comme pays du Commonwealth, le Canada a encore des liens avec l'Angleterre.

À Victoria, sur l'île de Vancouver, une trentaine de monarchistes se sont rassemblés au vieil Union Club avant même le lever du soleil et ont siroté du thé dans une salle décorée de drapeaux canadiens et britanniques.

Parmi eux, Donna Otto a raconté vouloir regarder ce moment historique. Elle considère que Charles III, malgré son âge, est un roi qui embrasse les idées modernes, notamment l'écologie et le patrimoine.

Le roi Charles III a été couronné par l'archevêque de Canterbury lors d'une cérémonie solennelle à l'abbaye de Westminster, le 6 mai 2023, à Londres, au Royaume-Uni. Photo : pool via reuters

Une « relation spéciale »

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a également tenu à souligner le couronnement du roi Charles III.

Le roi Charles III a une relation spéciale avec la Colombie-Britannique, ayant visité notre province à six reprises , a-t-il affirmé dans un communiqué.

Pour l'occasion, la province a ajouté les mots « Charles III, roi du Canada » à son Grand Sceau, apposé sur tous les documents importants du gouvernement.

Les édifices du Parlement de la Colombie-Britannique, à Victoria, sont également illuminés de vert émeraude en l’honneur du couronnement, du coucher du soleil à 1 h du matin.

La lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, Janet Austin, a félicité le roi Charles III et la reine Camilla au nom de tous les Britanno-Colombiens.

Le roi Charles III et la reine Camilla sur le balcon du palais de Buckingham. Photo : Getty Images / Christopher Furlong

Comme sa mère, tout au long de sa vie, Sa Majesté a démontré son dévouement au service du public , affirme-t-elle.

« Sa Majesté a aussi exprimé son désir de travailler à une relation renouvelée avec les peuples autochtones et j’honore son engagement à contribuer à la guérison qui est nécessaire au Canada et ailleurs dans le monde. » — Une citation de Janet Austin, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique

Cette effervescence est toutefois loin d'être partagée par une majorité de Canadiens.

Selon un récent sondage réalisé par l'institut Angus Reid auprès de plus de 2000 Canadiens, 41 % des répondants ont dit se moquer complètement du couronnement et 29 % ont affirmé qu'ils liraient un peu sur ce sujet. Un répondant sur cinq comptait en regarder au moins une partie et moins d'un répondant sur dix se disait emballé.

Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie en passant par la Jamaïque, en septembre à la mort de sa mère Élisabeth II, à l'âge de 96 ans.