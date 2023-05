Ses œuvres presque toutes emportées par l’inondation

Comme plusieurs personnes dans Charlevoix, Jacqueline Tremblay a été témoin d’un triste spectacle cette semaine. En plus de frapper durement sa maison, la grosse inondation a aussi passé bien près d’emporter avec elle le travail de sa vie : ses œuvres d’art.

La moitié des peintures et des sculptures que Jacqueline Tremblay a créées ont péri lors de la très forte crue de la rivière du Gouffre, plus tôt cette semaine.

C'est un deuil pour cette peintre et sculptrice de 77 ans.

Pour moi, toute ma vie, toute mon âme et toute l’âme de Charlevoix sont là. Ce sont toutes des œuvres de Charlevoix , raconte-t-elle, la voix nouée par l’émotion.

Jacqueline Tremblay, peintre et sculptrice, habite la région de Charlevoix depuis plus de 50 ans. Photo : Radio-Canada

Ses enfants et des bénévoles ont cependant pu sauver une bonne partie de ce qu’elle appelle le travail de sa vie .

Chaque sculpture était enveloppée avec du papier journal puis mise dans une boîte. Alors quand mon fils m'apportait une boîte, j'enlevais le papier journal le plus rapidement possible , se console-t-elle.

Aujourd’hui, elle s’affaire à prendre soin de ce qu’il lui reste.

Là, [mes œuvres] sont en train de sécher. Je n’ai pas de chauffage et je n’ai pas d’électricité, alors je ferme la porte et j’ouvre la fenêtre , explique la dame.

Un peu d’espoir

Malgré le drame qui a frappé la région et ses concitoyens, Jacqueline Tremblay essaie d’être optimiste. Bien qu’endommagées par l’eau, ses œuvres ont maintenant une toute nouvelle valeur à ses yeux.

C'est très difficile, c'est très difficile, mais par contre, toutes ces œuvres-là qui ont été dans l'eau, on dirait qu'elles sont bonifiées, on dirait qu'elles représentent encore plus les gens par ici qui sont en train de vivre une chose épouvantable , pense Jacqueline Tremblay.

Plusieurs sculptures ont été endommagées par les inondations, ce qui leur donne un tout autre sens aujourd'hui, estime Jacqueline Tremblay. Photo : Radio-Canada

Mme Tremblay, qui habite la région depuis maintenant plus de 50 ans, trouve aussi un peu de réconfort dans l’aide dont elle a bénéficié, de la part d’amis et d’inconnus, afin de restaurer une partie de son travail artistique.

On ne peut pas imaginer comment ça peut faire du bien [l’aide de la communauté]. [...] Les messieurs qui passent comme ça, ça m'inspire énormément. Quand il nous arrive une catastrophe de même, on se remplit de toutes sortes d'émotions et de gens qui nous font du bien , raconte l’artiste.

Comme bien de ses voisins, Jacqueline Tremblay mettra du temps à soigner les cicatrices laissées par les inondations.

Une façon d’y parvenir? Créer de nouvelles œuvres inspirées du drame.