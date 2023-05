Après deux journées réservées aux groupes scolaires, le Salon du livre de Bonaventure a ouvert ses portes au grand public samedi au Centre récréatif Desjardins. Plus de 70 auteurs et autrices prennent part à l’événement cette année.

La programmation se distingue par l'organisation de plusieurs tables rondes qui abordent des enjeux sociaux. La place des femmes et la représentation de la diversité dans la littérature font, entre autres, partie des sujets de discussion.

L’autrice et traductrice, Fanny Britt, participait à la table ronde sur la place des femmes dans la littérature. Elle a rencontré plusieurs adolescents pendant les deux journées réservées aux écoles.

L'autrice et traductrice Fanny Britt Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« C'est précieux d'avoir des conversations avec eux pour dédramatiser l’idée de faire sa place dans un monde qui n’est pas toujours accueillant, leur rappeler que de donner la parole aux femmes, ce n’est pas l’enlever aux hommes. » — Une citation de Fanny Britt, autrice et traductrice

Quand j’étais au secondaire, on m’enseignait des poètes blancs, morts, mâles, hétérosexuels , renchérit l’autrice et dramaturge Marjolaine Beauchamp.

Elle affirme qu’un équilibre des forces sera nécessaire pour obtenir un retour du balancier en littérature. C’est pour cette raison que c’est encore important que ces sujets existent , lance celle qui a participé à la table ronde sur la place des femmes en littérature.

Marjolaine Beauchamps et Leïla Sofiane Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’artiste de scène Leïla Sofiane, qui a participé à la table ronde sur la représentation de la diversité en littérature, est en accord.

« Apprendre à nous connaître par nos écrits, je pense que ça a beaucoup de valeur pour transformer ce backlash social, ou le contrer plutôt. » — Une citation de Leïla Sofiane, artiste de scène et slameur.se

Une programmation rassembleuse

Quoi de mieux que de se faire lire l'album jeunesse Clovis est toujours tout nu par nul autre que son autrice Guylaine Guay et l'illustratrice Orbie?

C'est le genre d'expérience que propose le Salon du livre de Bonaventure qui, pour la première fois, se tient au printemps et non à l'automne.

On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup d’auteurs qui ne pouvaient pas venir parce qu’ils étaient pris dans d’autres salons au Québec. Donc on a décidé de le faire au printemps pour avoir plus d'auteurs invités et ça a fonctionné , explique le coordonnateur à la programmation, Patrick Isabelle.

Le coordonnateur adjoint du Salon du livre de Bonaventure, Patrick Isabelle Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des autrices comme Fanny Britt et Guylaine Guay n’auraient pas pu être là à l’automne , souligne-t-il.

Guylaine Guay remarque que les participants sont ravis quand les auteurs viennent à eux. Il y en a même qui sont surpris : ''est-ce que tu es vraiment là?'' , rapporte-t-elle en riant.

« Ça me fait vraiment plaisir de venir en Gaspésie. Je ne pouvais vraiment pas passer à côté de cette invitation-là. » — Une citation de Guylaine Guay, autrice

L'autrice Guylaine Guay et l'illustratrice Orbie font la lecture publique des livres de la série Clovis au Salon du livre de Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le 7e Salon du livre de Bonaventure se poursuit jusqu'à dimanche. Les organisateurs espèrent que le temps radieux prévu en fin de semaine n'empêchera pas les quelque 3000 visiteurs attendus d'être au rendez-vous.

Avec les informations d'Isabelle Larose