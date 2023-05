Les autobus électriques d’Ottawa répondent aux attentes, conclut la Ville

Les résultats démontrent également que la technologie serait une bonne solution de rechange au moteur à diesel.

Au cours de la dernière année, les ingénieurs d’OC Transpo ont constaté que les autobus électriques du modèle New Flyer XE40 n’avaient pas de problème à gérer la charge de travail des chauffeurs d’autobus à diesel.

Les autobus parcourent régulièrement des trajets de plus de 10 heures et de plus de 200 kilomètres.

Les résultats de ces essais ont été obtenus après que la Ville d’Ottawa ait déjà approuvé un achat pluriannuel de 350 autobus électriques d’une valeur d’un milliard de dollars pour transformer la flotte d’autobus d’OC Transpo et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La Ville prévoit d’acheter 26 autobus électriques cette année, mais pas avant que la Commission de transports de Toronto (CTT) annonce le soumissionnaire gagnant de sa demande de propositions pour des autobus zéro émission. La Ville d’Ottawa prévoit adopter le même modèle de véhicule.

La Ville d'Ottawa prévoit acheter 26 véhicules cette année, mais souhaite adopter le même véhicule que la Commission de transports de Toronto (CTT). Il attend donc que la CTT annonce le soumissionnaire gagnant de son propre projet d'autobus zéro émission.

Après avoir tergiversé à savoir s’il fallait mettre la technologie à l’essai, le conseil municipal précédent a commandé les quatre autobus, puis s’est engagé à n’acheter que des autobus électriques en 2021, avant le début des essais.

À la réception, les autobus ont été testés dans les rues sans passager pendant quelques mois à compter de décembre 2021.

Des tests concluants

Parmi les éléments étudiés par les ingénieurs, il y a entre autres la consommation d’énergie, la distance que les autobus pouvaient parcourir avec une charge et les défauts qui pourraient les rendre hors service.

Selon les ingénieurs, les autobus consomment plus d’énergie lorsque le chauffage fonctionne à l’automne et au printemps. Lorsque les températures tombent en dessous de cinq degrés Celsius, un appareil de chauffage diesel auxiliaire entre en action.

Les températures peuvent réduire jusqu’à 24 % l’efficacité des autobus électriques, constatent les ingénieurs, mais ils restent capables de parcourir la distance minimale requise.

Les ingénieurs ont simulé différentes charges de passagers en plaçant des conteneurs d’eau sur les sièges d’autobus. Ils ont découvert qu’un autobus à capacité maximale fait augmenter de 15 % la demande du moteur de traction — le plus gros consommateur d’énergie d’un autobus électronique — et ils affirment qu’ils continuent de surveiller la façon dont le nombre de passagers influe sur l’efficacité.

OC Transpo dispose de chargeurs enfichables pour les autobus d’essai, ainsi que de deux chargeurs de pantographe. Ces systèmes de plafond ont connu des défaillances, mais pas au niveau de l’armoire électrique et non plus au niveau des frais généraux, un problème que la ville a essayé de régler avec le fournisseur.

Les autobus d'OC Transpo n'émettront aucune émission d'ici 2036. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les ingénieurs ont également effectué un essai hivernal spécial pendant une tempête de neige en janvier 2022, lorsque près de 50 centimètres de neige sont tombés.

Ils ont fait arrêter les autobus et les ont mis en route sur plusieurs collines avec un déneigement limités et sans sel. Ils ont signalé que l’autobus électronique ne s’était pas coincé.

Pour ce qui est des conducteurs, l’évaluation montre qu’ils sont généralement satisfaits, mais ils ont constaté que le volant était plus petit que ce à quoi ils étaient habitués.

Le rapport sera présenté à la commission le 11 mai.